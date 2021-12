Droit de passage refusé : difficile pour les motoneigistes d’accéder à La Baie

Le propriétaire d'un terrain à La Baie a interdit le passage sur ses terres aux motoneigistes. Une interdiction qui occasionne de nombreuses complications pour les conducteurs qui ne peuvent plus se rendre à La Baie par la piste provinciale.

Les motoneigistes qui arrivent de Chicoutimi jusqu'au chemin Saint-Jean se heurtent à une portion fermée de la piste 83 du circuit provincial. Ils ne peuvent plus se rendre à La Baie et vers les municipalités voisines comme Saint-Félix-d'Otis.

Selon le président du Club de motoneigistes du Saguenay, Jocelyn Charest, cette situation est pire que celle de l'année dernière ou une portion était aussi interdite.

Il nous avait coupé le sentier local qu'on utilise pour aller mettre de l'essence, pour aller manger. On avait respecté ce qu'il nous avait demandé. Il nous avait clôturé. Mais cette année il a tout barré au complet , déplore M. Charest.

« Faut que tu passes par Laterrière, c'est un détour de 45 minutes. Si tu pars de La Baie c'est encore pire. » — Une citation de Jocelyn Charest, président du Club de motoneigistes du Saguenay

Le propriétaire de ces terres, Hugues Harvey, veut de cette façon faire pression sur Ville de Saguenay dans le cadre de négociations qui ont lieu depuis quelques années, et qui touchent plusieurs dossiers.

Depuis trois ans c'est de dire bon on va régler la piste de motoneige c'est important, on veut aussi régler ce petit bout là c'est important, mais tous les morceaux qui pour nous sont importants sont laissés de côté. La Ville a une urgence, il faut régler la piste de motoneige, réglons la, mais moi aussi j'ai des urgences et des priorités dans ce dossier-là , indique M. Harvey, également propriétaire de Harvey Corp. Il considère qu’il a été assez patient dans ce dossier.

Inquiétudes pour l’économie locale

Le conseiller municipal du secteur Martin Harvey ne veut pas commenter ces négociations, mais il affirme que la Ville entreprend des démarches pour faire circuler les motoneigistes ailleurs, car ce problème occasionne des conséquences économiques.

Ces gens-là, bien souvent, ils font un détour. Ils viennent faire un tour au village de pêche, ils utilisent nos restaurants, ils utilisent toute notre économie. Pour nous, pour les gens de La Baie et tous les gens de Saguenay, on ne peut pas se permettre de perdre toute cette économie-là qui est très importante. Ça attire le tourisme. On essaie de trouver une alternative pour accommoder les gens , précise-t-il.

Le président du Club de motoneigistes du Saguenay, Jocelyn Charest, espère que le litige se réglera prochainement. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

De son côté, le club espère que ce litige se réglera prochainement car chaque année, ce sont plusieurs milliers de motoneigistes qui doivent emprunter ce secteur.

Selon un reportage de Gabrielle Morissette.