L’interdiction des sacs de plastique entre en vigueur à Vancouver

Le règlement adopté par la Ville de Vancouver s’inscrit dans un effort national et international pour éliminer les déchets plastiques. La métropole britanno-colombienne rejoint ainsi plus de 70 municipalités canadiennes, dont neuf autres municipalités de la province, qui ont déjà adopté une réglementation similaire.

Les commerçants devront désormais facturer un minimum de 15 cents par sac de papier et 1 dollar par sac réutilisable. En 2023, le coût des sacs de papier passera à 25 cents, et ceux des sacs réutilisables à 2 dollars.

Yaqoob Kheder est le propriétaire du restaurant Al-Hadbah Donair, sur la rue Robson, à Vancouver. Photo : Radio-Canada / Justine Beaulieu-Poudrier

Dans un contexte économique déjà difficile pour les petites entreprises, ces coûts supplémentaires inquiètent certains commerçants, comme Yaqoob Kheder, un restaurateur de la rue Robson, à Vancouver.

Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, car le client devra payer plus. On risque d’avoir des problèmes à cause de ça , explique-t-il.

Manzar Atakhanov, le propriétaire d'une boucherie de Vancouver dit reconnaître la nécessité de ces règles, mais il est d’avis que les clients ne sont pas prêts à payer plus en ce moment. Il craint que cette hausse de coûts ait des effets négatifs sur les petites entreprises comme la sienne.

Manzar Atakhanov est propriétaire de la boucherie Robson Gourmet Butcher, à Vancouver. Photo : Radio-Canada / Justine Beaulieu-Poudrier

Le moment est mal choisi, selon lui. Nous sommes encore en pandémie [...] Nous avons déjà du mal à compétitionner face aux grandes entreprises , note-t-il. Malgré tout, il reconnaît les bénéfices à long terme de cette mesure pour l’environnement et il espère que les clients sauront s'y adapter.

Les sacs de plastique sont parmi les déchets les plus communément retrouvés sur le littoral, selon le programme de conservation du Grand nettoyage des rivages canadiens. En 2018, environ 89 millions de sacs de plastique et 4 millions de sacs de papier ont été jetés aux ordures à Vancouver.

Cette année-là, 95 % des résidents de Metro Vancouver possédaient déjà au moins un sac réutilisable.