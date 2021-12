Controverse autour d’une vente aux enchères d’objets de Nelson Mandela

Associated Press

La clé fait partie des souvenirs de Nelson Mandela mis en vente par la maison de vente aux enchères de Guernesey à New York le 28 janvier. La plupart des articles ont été fournis par des membres de la famille de Nelson Mandela pour collecter des fonds pour la création d'un musée et d'un jardin autour de sa tombe. La clé provient de l'ancien geôlier de Nelson Mandela qui est devenu son ami.

Il est incompréhensible pour Guernesey, qui est clairement consciente de l'histoire douloureuse de notre pays et du symbolisme de la clé, d'envisager de vendre la clé aux enchères sans aucune consultation avec le gouvernement sud-africain, les autorités du patrimoine en Afrique du Sud et le musée de Robben Island , a déclaré la ministre des Sports, des Arts et de la Culture, Nathi Mthethwa, dans un communiqué.

Cette clé appartient au peuple sud-africain sous la garde du musée de Robben Island et de l'État sud-africain. Ce n'est la propriété personnelle de personne , a déclaré Nathi Mthethwa.

Pour la construction d’un musée

En réponse, la maison de vente aux enchères a déclaré que le produit de la vente servirait à collecter des fonds pour construire un jardin commémoratif et un musée de 24 acres autour du lieu de sépulture de Nelson Mandela.

La fille aînée de l'ancien président, Makaziwe Mandela-Amuah, a approché Guernsey pour organiser une vente aux enchères de souvenirs de son père afin de construire le jardin, a déclaré à l'Associated Press Arlan Ettinger, président de Guernsey.

Nous sommes honorés de vendre de nombreux articles de la famille Mandela pour les aider à créer le jardin , a indiqué Arlan Ettinger. Les 33 objets mis aux enchères comprennent l'une des chemises colorées de Nelson Mandela, des cadeaux des anciens présidents américains Barack Obama et George W. Bush, ainsi que des objets qu'il a signés et des illustrations.

La clé de son ancienne cellule de prison est l'un des trois objets mis en vente par Christo Brand, le geôlier de Mandela à Robben Island.

Un projet de constitution sud-africaine que Nelson Mandela a écrit à Christo Brand et un vélo stationnaire utilisé par Nelson Mandela ont également été fournis pour la vente aux enchères par l'ancien geôlier. Un représentant de Christo Brand n'a pas pu être joint pour commenter vendredi.

La vente approuvée par la fille de Mandela

La clé est en possession de Christo Brand depuis de nombreuses années et a été exposée à différents endroits dans le monde, a déclaré Arlan Ettinger. La fille de Nelson Mandela a approuvé sa vente et une partie des bénéfices ira au fond du jardin, a-t-il déclaré.

La clé symbolise le pire et le meilleur de l'humanité , a déclaré Arlan Ettinger.

« La clé a enfermé M. Mandela pour son opposition à l'oppression raciale et c'était horrible. La clé l'a également libéré. Il est passé de prisonnier à président d'Afrique du Sud et est devenu une inspiration pour des millions de personnes à travers le monde. Il semble approprié que la vente de la clé puisse maintenant aider à collecter des fonds pour créer un mémorial autour du lieu de sépulture de M. Mandela. » — Une citation de Arlan Ettinger, le président de Guernsey

Nati Mthethwa, le ministre de la Culture, a déclaré qu'il prendrait des mesures pour arrêter la vente aux enchères de la clé.