Règles resserrées dans les CHSLD et les RPA: les familles estriennes s’adaptent

Lucie se résigne à rendre visite à sa maman en solitaire au CHSLD d'Youville. Elle a apporté avec elle un pâté à la viande et des saucisses comme sa mère aime. L’intention derrière cela? Lui apporter un peu de gaieté en cette journée qu’elle doit passer seule. On devait être cinq des sept enfants ici avec elle pour dîner , a-t-elle laissé savoir.

Jusqu'à nouvel ordre, le passeport vaccinal est exigé pour tous les visiteurs. En CHSLD. Les résidents peuvent recevoir la visite d'une seule personne à la fois, deux personnes par jour. Dans les RPA, les résidents peuvent recevoir deux visiteurs à la fois, quatre personnes par jour. Et en cas d'éclosion, les règles sont encore plus strictes.

Malgré tout, ces restrictions sont accueillies comme un compromis acceptable, puisque les visites ont déjà été complètement interdites lors de la première vague.

« On a gardé les proches aidants, on a gardé les visiteurs pour venir voir nos proches. On a permis aux gens en RPA d’aller dans les aires communes pourvu qu’ils soient protégés (...) Oui ce n’est pas parfait. On a quand même un équilibre par rapport à ce qu'on a déjà vécu. »