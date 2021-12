Un OSBL cherche des familles d’accueil pour des réfugiés

Romero House a quatre maisons où jusqu’à 10 familles peuvent vivre. Mais cela ne répond pas à la demande présentement, déplore Laura Friesen, une travailleuse qui aide les réfugiés à s’établir. Environ 25 familles accueillent aussi des demandeurs d’asile pour l’organisme de charité, mais là encore, toutes les places sont prises.

Si quelqu’un a une chambre de libre, même pour une seule nuit , demande Mme Friesen. Les gens sont coincés, ils n’ont nulle part où aller, c’est particulièrement difficile en plein hiver. Elle estime que Romero House a besoin d’autant de volontaires que possible.

Elle explique que plus de gens arrivent au pays qu’au début de la pandémie.

Parallèlement, l’augmentation des cas de COVID-19 force les centres pour les demandeurs d’asile à appliquer de manière stricte la distanciation physique. En conséquence, plusieurs de ces refuges ne peuvent plus accueillir plus de gens et ceux de la Ville sont presque pleins, ajoute Mme Friesen.

Cette semaine, dans les refuges pour les familles de la Ville de Toronto, seulement 2 des 655 chambres étaient libres et 96 % des lits dans les refuges pour personnes seules étaient occupés.

Une expérience enrichissante

Lors du processus de sélection, les hôtes précisent combien de temps ils sont prêts à accueillir des gens et jusqu’à quel point ils veulent s’engager à aider leurs futurs pensionnaires à s’établir au Canada.

Laura Friesen précise que ceux qui ne sont pas à l’aise pour accueillir des gens chez eux pendant la pandémie peuvent aussi payer une chambre d’hôtel, ce qui donne plus de temps à l’organisme pour trouver des familles d’accueil.

Les familles d’accueil précisent quelles seront les règles à suivre. Sherry Johnson et Joe Burns, par exemple, veulent que les gens qu’ils accueillent soient complètement vaccinés.

Le couple a accueilli pendant trois mois Adedeji Isaac Adebayo et son épouse Temitayo qui arrivaient du Nigeria en 2018.

Ils nous ont accueillis comme si nous étions de la famille, comme s'ils nous connaissaient déjà. Et tout s'est bien passé depuis , raconte Isaac.

Sherry Johnson, Joe Burns et leur fils Marshall accueillent des réfugiés depuis quatre ans, ce qui leur permet de vivre confortablement jusqu’à ce qu’ils trouvent un logement abordable. Certains passent quelques jours chez les Johnson-Burns, d’autres, quelques mois.

L’idée est de donner un coup de main à des gens qui ont été déracinés , explique M. Burns. Nous trouvons que c’est important. Ils ont tellement perdu et nous avons tellement de chance, alors, puisque nous le pouvons, pourquoi pas?

J’ai appris que nous sommes très chanceux d’être nés au Canada , ajoute son fils Marshall, qui a 10 ans.

Les Adebayo, qui ont maintenant deux fils, et les Johnson-Burns sont demeurés des amis proches.

Présentement, le couple torontois héberge une famille colombienne de quatre personnes. Les célébrations de Noël combineront les traditions du Canada et de la Colombie.

Nous avons tellement appris au sujet de la culture, de la politique et de l'amitié , raconte Sherry Johnson.

Nous avons retiré énormément de cette expérience , affirme-t-elle. C'est quelque chose que les gens devraient vivre. Les retombées sont merveilleuses.

D’après les informations de Samantha Beattie, de CBC