Accusations abandonnées contre deux journalistes arrêtés dans le nord de la C.-B.

La photojournaliste pour le média indépendant The Narwhal, Amber Bracken, et le documentariste indépendant Michael Toledano n’auront plus à comparaître en cour le 14 février 2022 pour outrage civil.

Même si Coastal GasLink a toujours des inquiétudes en ce qui a trait à l’impartialité et l’approche de ces individus, nous ne croyons pas, dans la situation, que des actions au civil soient méritées , écrit dans une déclaration TC Énergie, qui possède le pipeline.

L’Association canadienne des journalistes, qui a exercé des pressions pour faire libérer les deux journalistes, est soulagée que les accusations soient abandonnées.

Les journalistes sont les témoins d’événements importants et n’ont pas à agir comme les sténographes de ceux qui sont au pouvoir , déclare le président de l’Association, Brent Jolly.

29 personnes arrêtées

Amber Bracken et Michael Toledano ont été arrêtés par des policiers de la Gendarmerie royale du Canada en compagnie d’une dizaine d’opposants au gazoduc Coastal GasLink près de Houston, sur le territoire traditionnel de la nation wet’suwet’en.

Ils avaient été libérés sous conditions fin novembre et sous promesse de comparaître.

En tout, 29 personnes ont été arrêtées cet automne en lien avec une injonction de la Cour suprême de la Colombie-Britannique interdisant d'entraver les travaux de construction du gazoduc, auquel s’opposent des chefs héréditaires et certains membres des Wet’suwet’en.

Avec les informations de CBC