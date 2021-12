Flambée de cas de COVID-19 : la C.-B. enregistre 2441 nouveaux cas en une journée

Le bilan fait état de 1001 nouveaux cas dans la régie de la santé de la vallée du Fraser et 967 dans celle de Vancouver Coastal.

Depuis son apparition dans la province, 1613 cas d'infection au variant Omicron ont été signalés par les autorités sanitaires provinciales. Dans son bilan de jeudi, la province annonçait 975 cas.

En date de vendredi, 87,8 % des personnes admissibles de cinq ans et plus avaient reçu leur première dose du vaccin COVID-19 et 82,8 % avaient reçu leur deuxième dose.

Actuellement, 192 personnes sont hospitalisées, dont 71 aux soins intensifs.

Une nouvelle éclosion est à signaler dans un établissement de soins de santé au cours de cette période. Il s'agit du centre de soins de longue durée Ridgeview Lodge, située dans la régie sanitaire de l'Intérieur.

L'éclosion à l’Hôpital Lions Gate, sur le territoire de la régie sanitaire Vancouver Coastal, est encore active

Le bilan de vendredi fait également état de quatre personnes de plus tuées par la COVID-19.

Depuis le début de la pandémie, la COVID-19 a tué 2414 personnes dans la province.