La COVID-19 complique l’organisation dans les milieux de travail estrien

Ces derniers sont actuellement en quarantaine. Devant la situation, la directrice générale d’Ambulance Estrie, Marie-Claude Boulanger, se veut rassurante. Pour ce qui est de la population, elle n’y verra pas vraiment de différence, on va continuer à desservir. Il n’y a pas d’impacts majeurs , a-t-elle laissé savoir. Des collègues qui devaient être en congé pour le temps des Fêtes ont accepté de venir en relève pour permettre le maintien du service.

« Il pourrait peut-être y avoir certains délais un peu plus longs pour les appels qui sont considérés non urgents, donc c'est à peu près le seul impact qu'il peut y avoir. Les impacts sont plus pour nous à l'interne de réorganisation. »