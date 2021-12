À 12 ans, elle crée un clip musical de Noël pour l’album de son père

Cela lui a pris quelques semaines et près de 17 heures dans son atelier, installée au sous-sol de sa maison à Fort Qu'Appelle, située à environ 74 km au nord-est de Regina.

C'est amusant! Vous pouvez illustrer ce qui vous vient par la tête , explique Emora Baggett à propos de ses animations de pâte à modeler.

Rêves d'enfance

Son travail accompagne désormais la piste Carol of the Bells, une œuvre musicale de Brian Baggett inspirée par un chant folklorique norvégien.

Pour le père d'Emora, il s'agit de l'élément le plus attendu à la sortie de son album. Nous regardions de petits extraits, de petites scènes de 10 ou 15 secondes et je me suis dit : 'Ça va être quelque chose' .

Les ambitions créatives de la jeune adolescente ne datent pas d'hier, cependant.

Lorsqu'elle avait quatre ans, je lui demandais, ' Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande ?' Elle m'a dit, 'Eh bien, je veux faire des films' , se remémore-t-il.

Avec les informations de Dayne Patterson