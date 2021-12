Une famille sherbrookoise offre un repas de Noël gratuit aux démunis

La période des Fêtes rime souvent avec générosité et partage. C’est ce qu’ont voulu démontrer Sylvain Gosselin et Josée Ruel en offrant à la veille de Noël un souper gratuit aux personnes dans le besoin.

Ces deux Sherbrookois ont pu mobiliser une quinzaine de personnes, qui agissent à titre de bénévole, pour que cette idée se concrétise le jour de la veille de Noël. Au total, une centaine de plats seront distribués vendredi soir à la Chaudronnée.

Un besoin d'aider

La situation de l’itinérance à Sherbrooke tient à cœur Sylvain Gosselin et Josée Ruel. Ils veulent aider, même pour un jour, les sans-abri et d’autres personnes seules, en leur offrant un repas de Noël gratuit.

Ça fait du bien de faire du bien , déclare Mme Ruel qui se réjouit de la réalisation d’une telle activité. Donner aux autres, cela me fait grandir , a réagi pour sa part Sylvain Gosselin.

Un projet qui rassemble

Sylvain Gosselin et Josée Ruel travaillent sur ce projet depuis deux ans. La pandémie de la COVID-19 les a ralentis dans leur objectif.

J’ai commencé à préparer cela vers la fin de l’été, plus le projet avançait, plus j’avais des partenaires qui voulaient y prendre part , a indiqué Mr Gosselin.

La fondation Rock-Guertin a offert les denrées alimentaires. D’autres personnes ont donné des vêtements et des cartes-cadeaux pour les bénéficiaires, se félicite Josée Ruel.

Des cadeaux offerts aux personnes dans le besoin lors de la distribution gratuite de repas de Noël. Photo : Radio-Canada / Ernst Jeudy

« Ce soir, on peut servir des repas à des gens qui sont dans la rue. On peut leur donner cinq à dix minutes de bonheur en ce 24 décembre. » — Une citation de Sylvain Gosselin, l’un des instigateurs de l’activité

Cette activité a été bien accueillie par les bénéficiaires. C’est un excellent repas , clame un itinérant qui se dit satisfait du menu composé entre autres de tourtière, de ragoût de dinde et de bûche de Noël.

Sylvain Gosselin et quelques bénévoles préparent la nourriture avant de remettre des plats aux personnes dans le besoin. Photo : Radio-Canada / Ernst Jeudy

Sylvain Gosselin et Josée Ruel pensent déjà aux prochaines années. Ils souhaitent mettre sur pied une fondation en vue d’assurer la pérennité d’un tel mouvement, et peut-être offrir plus qu’un repas de Noël gratuit aux personnes démunies.