Que faire avec les enfants s’ils ont des symptômes de la COVID ?

Si vous avez des enfants et qu’ils présentent des symptômes de la COVID-19 en cette période des Fêtes, ne les emmenez pas systématiquement aux urgences. Deux médecins pédiatres de Gatineau et d’Ottawa proposent une série d'options avant de considérer l’hôpital.

Toutefois, dans certains cas plus urgents, une visite aux urgences ou une consultation est nécessaire. Quand la fièvre d’un enfant perdure pendant plus de 48 à 72 heures ou quand il présente des symptômes de détresse respiratoire grave, il faut avoir une évaluation médicale, disent les experts.

Si on a l’impression que l’enfant va moins uriner, c’est qu’il pourrait être déshydraté et des fois, c’est un moment où il faudrait aller consulter , indique Dre Dorothée Leduc, pédiatre et infectiologue à l’hôpital de Gatineau et chef du département de pédiatrie.

Mais pour bien des cas, une convalescence bien supervisée à la maison est suffisante, renchérit Dre Mélissa Langevin, urgentologue au Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO) et directrice médicale à la clinique Kids Come First.

Mélissa Langevin, urgentologue au CHEO et directrice médicale à la clinique Kids Come First. Photo : Radio-Canada

« Ce qu’on voit c’est dans les premières 36 heures d’une infection, c’est que les enfants, on peut s’en occuper de façon très sécuritaire à la maison avec du Tylenol[...], avec les choses que nos grands-mères nous auraient conseillées, beaucoup de fluides, un petit Netflix sur le côté, les mouchoirs, etc… », a-t-elle indiqué.

Avant de se rendre aux urgences : les options à Gatineau

Avant de considérer l’urgence, il est suggéré pour les parents de surveiller de près les symptômes et la fièvre durant les 36 heures qui suivent l’apparition des premiers symptômes.

L’urgence de Gatineau est très achalandée en ce moment, beaucoup de gens sont malades en même temps. [...] C’est vraiment mieux pour tout le monde si les bonnes personnes sont aux bons endroits , explique la pédiatre Dre Dorothée Leduc.

Dre Dorothée Leduc, pédiatre et infectiologue à l’hôpital de Gatineau. Photo : Radio-Canada

Un des premiers services à considérer, du côté de Gatineau, est la ligne info santé 811 où des professionnels de la santé pourront répondre aux questions de base et aiguiller les usagers vers le bon endroit.

Si les symptômes sont toujours présents après un délai de 36 heures, il est recommandé pour les parents qui ont un médecin de famille de prendre rendez-vous auprès de celui-ci.

Pour les parents qui n’ont toutefois pas de médecin de famille, d'autres options sont sur la table, indique la pédiatre Dorothée Leduc. Cette dernière rappelle que plusieurs cliniques sans rendez-vous sont ouvertes au grand public tant pour les adultes que pour les enfants, par exemple la clinique Medigo dans le secteur Hull, à Gatineau.

Il y a également la ligne COVID (1-877-644-4545), poursuit-elle, où on pourra orienter les parents sans médecin de famille.

Enfin, les cliniques Kids Come First du Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario CHEO du 151, voie Brewer et du secteur Orléans à Ottawa accepteront les enfants de Gatineau.

Les options du côté d’Ottawa

À Ottawa, il est aussi préférable de suivre l’évolution des symptômes avant de se précipiter avec son enfant à l’hôpital le plus près.

« Il y a en beaucoup pour qui les symptômes disparaissent dans les premières 36 heures », constate Dre Mélissa Langevin, qui suggère toutefois de se tourner vers un médecin de famille si ce n’est pas le cas.

Les cliniques Kids Come First, du Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario CHEO , accepteront des rendez-vous durant les Fêtes pour les parents qui souhaitent consulter un médecin. Les places sont toutefois limitées durant la période des Fêtes. Ces cliniques ne sont pas réservées pour du dépistage avant un rassemblement de famille, avertit Dre Langevin.

Le Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario CHEO sera également ouvert pour les urgences.

On est toujours ouvert. On va toujours voir les gens qui sont malades [...] c’est juste qu’il faut se rappeler qu’on est structuré pour s’occuper des gens les plus malades, le plus rapidement , prévient Dre Mélissa Langevin, directrice médicale à la clinique Kids Come First et urgentologue au Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario CHEO .

À Gatineau comme à Ottawa, les cliniques sont pour la plupart fermées le 25 décembre et le 1er janvier.

Avec les informations de Fiona Collienne