Des francophones se souviennent de leurs amis, grands disparus de la C.-B. en 2021

Roger Loubert, l’amoureux-militant de Maillardville

Joanne Dumas, directrice générale et artistique de la Société francophone de Maillardville, à côté d'un panneau de photos créé pour rendre hommage à son ami, Roger Loubert. Photo : Radio-Canada / Raluca Tomulescu

Roger était mon meilleur ami en Colombie-Britannique , confie Joanne Dumas, directrice générale et artistique de la Société francophone de Maillardville. C’était un personnage, il était unique , se souvient-elle.

Elle raconte que Roger Loubert lui rendait souvent visite à la société. Ils écoutaient de la musique et discutaient d’affaires municipales.

Il était au parfum de tout ce qui se passait à Coquitlam-Maillardville , explique Joanne Dumas.

Roger disait souvent que la ville de Coquitlam ne connaissait pas son histoire, au sens municipal. [...] Ils ont utilisé toutes sortes de choses pour valoriser Coquitlam, mais ne comprenaient pas que Maillardville était une porte d’entrée extraordinaire.

« Il m’a transmis beaucoup. J’ai été souvent à la Ville [de Coquitlam] pour dire que ce qu’on a, à Maillardville, c’est unique : on a la francophonie. » — Une citation de Joanne Dumas, directrice générale et artistique, Société francophone de Maillardville

Les gens vont se souvenir de sa passion pour la communauté [francophone], et c’est mission accomplie , tranche-t-elle.

Roger Loubert s’est éteint le 3 juillet 2021 à l’âge de 75 ans.

Laurette Brennan, une force organisatrice au Festival du Bois

Gilberte Knapp contemple une photo de son amie décédée, Laurette Brennan. Photo : Radio-Canada / Raluca Tomulescu

Gilberte Knapp, 96 ans et longtemps cuisinière en chef au Festival du Bois, a perdu son amie et sa complice de la cuisine traditionnelle.

Elle se souvient de sa rencontre avec Laurette Brennan.

On a commencé à faire des tourtières pour la première année du Festival du Bois. On faisait ça au sous-sol de l’église, on avait trois poêles, on était six dames. Dans l’avant-midi, on a fait 60 tartes. On a fait ça toutes les années du Festival du Bois et Laurette faisait partie de notre équipe , raconte-t-elle.

Selon Gilberte Knapp, Laurette Brennan avait le sens des affaires. Les premières fois que je l’ai vue, elle travaillait dans un magasin de 15 sous, comme on les appelait dans ce temps-là. Aujourd’hui, c’est des Dollar Store.

« [Au Festival], moi je travaillais dans la cuisine et Laurette surveillait si le rang était trop long. Elle était très bonne pour évaluer et organiser toutes sortes de choses. » — Une citation de Gilberte Knapp

Les deux amies se fréquentaient aussi au Centre Bel âge, qui offrait alors des activités pour les aînés.

Laurette Brennan est décédée le 9 février 2021. Elle était âgée de 82 ans.

Jean Lambert, l’éternel scout qui voulait faire rire

Jean Lambert et Alain Pigeon en 2015. Photo : Alain Pigeon

Alain Pigeon, chef de groupe et animateur pour les Scouts francophones de la Colombie-Britannique, a rencontré Jean Lambert il y a environ 10 ans, lorsqu’il s’est joint à l’organisation.

Il a fondé le mouvement [des scouts] , se souvient-il avec admiration. C’était un monsieur assez imposant, mais avec tout le temps un beau sourire et beaucoup d’histoires d'aventure.

Alain Pigeon salue le dévouement de son ami. Monsieur Lambert venait tout le temps à nos célébrations, à chaque fête de fin d'année. Les jeunes se rassemblaient autour de lui pour lui dire un mot ou entendre une histoire. Jean Lambert leur donnait un mot d’encouragement [...] et il y avait cet échange entre générations.

« Je pense que ça le rendait très heureux de voir tous ces jeunes [...] encore très actifs dans le mouvement scout. » — Une citation de Alain Pigeon, chef de groupe et animateur, Scouts francophones de la Colombie-Britannique

L’héritage que Jean Lambert laisse à la communauté francophone, selon Alain Pigeon, c’est la possibilité, pour les jeunes, de vivre de belles aventures en français, avec d’autres jeunes, et d'apprendre des choses qu’on n’apprend pas en ville.

Jean Lambert nous a quittés le 10 avril 2021, à l’âge de 97 ans.