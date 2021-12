La vaccination des 5 à 11 ans fait-elle du surplace?

En date du 20 décembre, 53 % des enfants de 5 à 11 ans avaient reçu une première dose du vaccin contre la COVID-19, selon un tableau de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).

Il s’agit de la même moyenne provinciale fournie quatre jours plus tôt par la santé publique.

Dans la Capitale-Nationale, la situation est plus enviable. Le taux des 5 à 11 ans qui ont eu une première dose ou qui ont pris un rendez-vous est de 66 %. C’est la couverture vaccinale la plus élevée du Québec.

Comparativement à la semaine précédente, ce taux n’a cependant fait qu’un léger bond. Il était de 64 % le 16 décembre, d’après les chiffres du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Fin de l’urgence sanitaire

La vaccination des 5 à 11 ans est chère au gouvernement Legault, qui répétait la semaine dernière qu’elle représentait l’ultime étape afin de lever l’état d’urgence sanitaire.

Vendredi, la montrée en flèche du variant Omicron au Québec pousse le Cabinet du premier ministre à préciser sa position.

Nous sommes présentement confrontés à un tout nouveau variant qui entraîne des projections plus qu’inquiétantes pour notre réseau de la santé et qui a d’importantes conséquences mondialement. Il est donc difficile de nous prononcer en ce moment sur le moment précis de la fin de l’urgence sanitaire vu la flambée des cas et des hospitalisations actuelles , écrit l'attachée de presse au Cabinet de M. Legault, Nadia Talbot.

« On voit donc encore la nécessité à ce stade-ci de maintenir l’urgence sanitaire, notamment pour contrôler les rassemblements privés et mettre en place des mesures pour maîtriser la pandémie, de sorte de préserver notre réseau de la santé. » — Une citation de Cabinet du premier ministre

Dans un message publié le 24 décembre sur Facebook  (Nouvelle fenêtre) , le premier ministre a encouragé la population à faire preuve de prudence.

Le variant Omicron est plus contagieux que tout ce qu’on a vu depuis le début de la pandémie. Je compte sur votre jugement pour respecter les consignes et pour faire attention , a-t-il écrit.

Équipe mobile dans les écoles

Plus tôt cette semaine, le gouvernement a annoncé la fermeture des écoles pour diminuer les risques de transmission du nouveau variant Omicron.

Les écoles primaires sont toutefois demeurées ouvertes pour recevoir les enfants de 5 à 11 ans afin d'administrer des doses de vaccin.

Une journée de vaccination dans une école au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Photo : Radio-Canada / Catherine Paradis

Vendredi, le CIUSSS de la Capitale-Nationale n’était pas en mesure de fournir les données concernant les vaccins administrés par l’équipe mobile dans les écoles cette semaine.

Depuis le début de la vaccination des 5 à 11 ans à la fin de novembre, le CIUSSS a fait remarquer que les parents préfèrent se rendre dans des centres de vaccination pour accompagner leur enfant pendant l'administration de leur première dose.

Le CIUSSS s'était fixé comme objectif de visiter 180 écoles d’ici la fin du mois de décembre.

Avec la collaboration de David Rémillard