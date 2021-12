40 nouveaux cas de COVID-19 signalés vendredi à l’Île-du-Prince-Édouard

La plus petite province au Canada signale un nombre inégalé de nouveaux cas de COVID-19 à la veille de Noël.

Ce sont 40 nouveaux cas qui ont été annoncés vendredi par la Dre Heather Morrison, médecin hygiéniste en chef de l’Île-du-Prince-Édouard.

Il y a maintenant 198 cas actifs connus des responsables de santé publique de l’île, le total le plus élevé jamais recensé dans cette province, et près du tiers du nombre total de cas de COVID qui y ont été répertoriés en 21 mois de pandémie.

Aucune des personnes atteintes n’est hospitalisée.

À l’Île-du-Prince-Édouard, les rassemblements privés sont limités à 10 personnes au maximum.

Cela fait partie d’un ensemble de restrictions que l’on prévoit conserver au moins jusqu’au 8 janvier.

Selon les plus récentes données sur la vaccination, qui avaient été communiquées le 21 décembre, environ la moitié (51 %) des résultats positifs recensés en 2021 étaient chez des personnes pleinement vaccinées contre la COVID.

Le taux de pleine vaccination est très élevé : plus de 92 % des résidents âgés de 12 ans et plus éligibles à la vaccination ont reçu deux doses.

Déjà 42 % des jeunes de 5 à 11 ans qui peuvent recevoir le vaccin pédiatrique ont reçu leur première dose.