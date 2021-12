Garderies à 10 $ : les centres à la petite enfance recevront 16,5 millions de dollars

Ce financement unique vise à faciliter la transition [administrative] au nouveau programme , peut-on lire dans le communiqué de la province publié sur son site Internet  (Nouvelle fenêtre) .

Une admissibilité complète ou partielle selon le salaire annuel

La province a signé en novembre l'entente avec Ottawa dans le cadre du Programme national de garderies abordables.

L'entente prévoit, entre autres, des subventions aux familles dont le montant augmente selon leur revenu annuel.

Ça va nous donner beaucoup de flexibilité au niveau budgétaire, au niveau de la famille. Ça va nous permettre de considérer d'agrandir la famille , dit Manon Lepage qui ajoute que les frais de garde actuels ne leur permettent pas d'économiser au cours de l'année .

Les familles ayant un revenu annuel de moins de 119 999 $ bénéficieront d'une subvention complète et paieront en moyenne 10 $ par jour, tandis que celles dont les revenus annuels sont entre 120 000 $ et 179 999 $ seront partiellement subventionnées et devront payer entre 11 $ et 17 $ par jour.

Les familles dont les revenus annuels dépassent 180 000 $ devront payer 22,19 $ par jour.

Le gouvernement albertain espère que d'ici à 2026 le coût moyen des garderies pour les familles sera de 10 $ en moyenne .

Selon Mireille Péloquin, directrice générale de la Fédération des parents francophones de l'Alberta, dit que de nombreuses familles peuvent en profiter. Le gouvernement provincial subventionne environ 20 % des familles qui [utilisent] des services de garde, avec cette nouvelle subvention, c'est environ 75 % .

Des subventions annuelles pour les garderies

L'entente prévoit aussi des subventions versées directement aux garderies, afin qu’elles réduisent les frais de leur service. Mireille Péloquin explique que la subvention est déterminée en fonction de l'âge des enfants inscrits et du service offert.

Le gouvernement albertain espère que ce programme permettra de créer 42 500 nouvelles places de garderie d’ici à mars 2026.