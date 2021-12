Disparition de Frédérik Gagné à Thetford Mines : un homme et une femme accusés

Au moment où les recherches se poursuivent pour retrouver le corps de Frédérik Gagné, 32 ans, de Thetford Mines, un homme et une femme font maintenant face à des accusations criminelles en lien avec cette histoire.

Un homme dans la vingtaine, Vincent Dumas, de Thetford Mines, est accusé de meurtre au premier degré. Vicky Fournier-Labonville, âgée de 22 ans, également de la région, se voit quant à elle accusée d’entrave et de complicité après les faits.

Les deux personnes ont comparu vendredi au palais de justice de Thetford Mines par visioconférence. À la lumière de l’acte d’accusation, le meurtre aurait été commis le 17 décembre dernier.

Rappelons que la Sûreté du Québec et les policiers de Thetford Mines ont mené des recherches sur le terrain pour tenter de retrouver Frédérik Gagné au cours des derniers jours. Ce dernier était porté disparu depuis dimanche dernier. Malgré les ressources déployées et le travail sur le terrain effectué dans les dernières heures, les policiers n’ont toujours pas découvert le corps du malheureux.

Il demeure pour l’instant impossible de préciser les causes et les circonstances entourant cette affaire. Vincent Dumas et Vicky Fournier-Labonville demeurent incarcérés pour la suite des procédures judiciaires entreprises contre eux.

Les policiers lancent de leur côté un appel à la population. Ils exhortent quiconque a de l’information en lien avec ce dossier à communiquer avec eux.