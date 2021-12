La Sûreté du Québec accroît sa présence dans les sentiers de motoneiges

L’opération vise à sensibiliser les motoneigistes à adopter des comportements sécuritaires et responsables dans les sentiers.

C’est une stratégie développée en collaboration avec la Fédération des motoneigistes du Québec. Les policiers s'assureront notamment du respect de la signalisation et de la vitesse.

Ce qu’on veut avec notre présence accrue, c’est de réduire leur vitesse, puisque dans les sentiers, les limites de vitesse sont à 70 km/h , rappelle le porte-parole de la Sûreté du Québec, Hugues Beaulieu.

M. Beaulieu rappelle que les motoneigistes doivent réduire leur vitesse et ne pas mélanger alcool, drogue et conduite. C’est pour ça, dit-il qu’on va être dans les sentiers de façon régulière.

Le président du Club de motoneigistes Ook-Pik à Sept-Îles, Michel Thibeault, est heureux d'enfin pouvoir compter sur une présence régulière de policiers sur les sentiers.

D'après lui, il arrive trop souvent que les motoneigistes ne respectent pas les demandes des agents de surveillance bénévoles, lorsqu’ils sont interpellés sur les sentiers.

« Quand la Sûreté du Québec SQ est avec les agents de surveillance, tu es un peu plus pesant et respecté. »

Je ne sais pas pourquoi c’est comme ça, mais quand les agents de surveillance font des interventions, parfois il y a du brasse-camarade , déplore M. Thibeault. Mais quand la Sûreté du Québec SQ est avec nous, c’est bien vu.

Le président de l’Association des motoneigistes de la Manicouagan inc., Romain Tremblay, accueille lui aussi favorablement la présence accrue des policiers sur le territoire.

Les gens ne respectent pas les règles , lance-t-il. Ils ne respectent pas les limites, ne respectent pas les terrains privés. C'est tout à fait normal d’accroître la présence policière.

Romain Tremblay aurait préféré que les motoneigistes puissent respecter les règles par eux-mêmes, mais, pour le moment, l’opération policière est la bienvenue.

Michel Thibeault qualifie les raisons pour lesquelles des motoneigistes refusent de se plier aux règles d'aberrantes .

Souvent, les personnes ne veulent pas mettre leur carte d’accès sur leur motoneige parce que sa couleur ne concorde pas avec la couleur de leur bolide , raconte M. Thibeault

Le président du Club Ook-Pik explique aussi que plusieurs motoneigistes obtiennent des silencieux modifiés qui produisent un son excessivement élevé. Incommodés, les propriétaires de terrains voisins retirent leurs droits d'accès sur leur terrain, ce qui nuit à tous les adeptes de motoneiges de la Côte-Nord, selon Michel Thibeault.

Il se réjouit donc de pouvoir compter sur l'aide soutenue des policiers cet hiver.

Le sergent Hugues Beaulieu précise que la loi sur les véhicules hors routes apporte une multitude de réglementations particulières, notamment sur l’immatriculation et les droits de passage (archives).

Le sergent Hugues Beaulieu espère pour sa part que la présence accrue des policiers sur les sentiers puisse servir à réduire le nombre d’accidents liés à la pratique.

« Bon an mal an c’est toujours autour d’une quinzaine ou vingtaine de décès par année, donc on veut vraiment améliorer le bilan récréotouristique dans les sentiers. »