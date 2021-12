COVID-19 : les capacités de dépistages dépassées en Colombie-Britannique

Nous avons fait 20 000 tests PCR [jeudi], et nous ne pouvons pas en faire plus , a indiqué la médecin-hygiéniste en chef de la Colombie-Britannique lors d’un point de presse tenu en compagnie du ministre de la Santé, Adrian Dix, la veille de Noël.

La Dre Bonnie Henry a confirmé qu’une procédure de triage a maintenant lieu dans les centres de dépistage et que les tests PCR sont maintenant réservés aux personnes jugées à risque.

N’allez pas dans un centre si vous n’avez pas de symptôme, dit-elle. Nous devons réserver les tests PCR aux gens qui en ont besoin.

Les personnes plus jeunes qui sont adéquatement vaccinées et ont seulement des symptômes légers se font désormais donner un test rapide à effectuer à la maison.

Obtenir ces tests nécessite cependant souvent des heures d'attente, car ils sont disponibles seulement dans les centres de dépistage.

La donne a changé

C’est la présence du variant Omicron, beaucoup plus transmissible que les autres souches du SRAS-CoV-2, qui rend nécessaires ces changements. La donne a complètement changé , a déclaré la Dre Henry, ajoutant que les personnes peuvent être infectées avec une plus petite quantité de virus, qui se déplace plus facilement dans l’air.

De plus, l’incubation du variant Omicron est plus courte, soit de deux à trois jours, contre cinq à sept pour les autres variants, indique la médecin hygiéniste en chef.

Notre traçage de contact ne peut pas soutenir la cadence, on ne peut pas trouver les contacts en deux ou trois jours , dit-elle. La santé publique demande aux personnes infectées d’avertir elles-mêmes leurs cas contacts, qui doivent à leur tour surveiller leurs symptômes.

Records d'infections

Comme ailleurs dans le monde, la Colombie-Britannique a battu ses records journaliers de nouvelles infections au courant de la dernière semaine.

Jeudi, la province a rapporté plus de 2000 nouveaux cas de COVID-19, un nombre qui ne brosse pas un portrait nécessairement exact de la situation.

Ce sont juste les personnes qui se font tester , rappelle Bonnie Henry.

Les centres de dépistage offrent maintenant des tests rapides au lieu du test PCR aux personnes jeunes et vaccinées dont les symptômes sont légers, qui doivent être faits à la maison. Photo : Radio-Canada

Le taux de positivité du dépistage de la COVID-19, soit la proportion de tests qui s’avèrent positifs, a dépassé les 10 % à l’échelle de la province, a ajouté le ministre de la Santé. Ce taux est encore plus élevé dans la région de Vancouver.

Ça augmente partout , ajoute Adrian Dix.

Hausse des hospitalisations

Le nombre d’hospitalisations augmente légèrement. Jeudi, 195 personnes étaient à l'hôpital en raison de la maladie, huit de plus que la veille, dont 75 aux soins intensifs, quatre de plus que mercredi.

Un groupe de modélisateurs indépendants a sonné l’alarme plus tôt cette semaine et affirme qu’un pic record d’hospitalisations pourrait être atteint au mois de janvier en Colombie-Britannique.

La meilleure manière de prévenir les complications graves de la COVID-19 est la vaccination, rappellent les autorités sanitaires.