Ma génération en musique : un Noël intergénérationnel à Gravelbourg

Deux générations de résidents de Gravelbourg se sont réunies pour chanter des hymnes du temps des fêtes.

« Je suis très fière de notre travail, je suis très fière de la communauté de Gravelbourg. » — Une citation de Annette Campagne, directrice artistique de Ma génération en musique

Invités par l’artiste Annette Campagne, des aînés et des jeunes de Gravelbourg se sont retrouvés pour relever un défi. Celui de chanter une chanson choisie par l'autre génération.

Danny Sutherland, un jeune participant, fait remarquer l’aspect fédérateur de l’initiative. La musique est une façon de réunir les personnes dans la culture, ce projet est très important pour la communauté , explique-t-il.

Ils ont ainsi interprété So this is Christmas de John Lennon, et Mary's Boy Child de Jester Joseph Hairston, toutes deux traduites en français par Annette Campagne.

Les compositions ont été arrangées afin de refléter le style musical de la génération qui l'interprète.

« Ça va peut-être donner des idées à nos jeunes, ils peuvent chanter avec nous, et nous autres on peut chanter avec les jeunes. » — Une citation de Maria Lepage, présidente de l’Association communautaire fransaskoise de Gravelbourg

La présidente de l’Association communautaire fransaskoise de Gravelbourg, Maria Lepage, fait l’éloge de la démarche du Conseil culturel fransaskois.

C'est superbe, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire dans nos familles, mais on ne réussit pas tout le temps avec la vie moderne et les familles dispersées , s'exclame-t-elle.

Le public peut découvrir le résultat final sous la forme de vidéos festives sur le site Web du CCF ainsi que sur sa chaîne YouTube.