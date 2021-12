À Edmonton, un organisme soutient les voyageurs médicaux du Nord

Au début du mois de décembre, devant la résidence d'accueil Larga Edmonton, les tambours résonnent et se mêlent aux chants de Noah Green. Le jeune autochtone de 11 ans et son groupe Chubby Cree jouent devant les voyageurs médicaux venus des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut grâce à l'aide de l'organisme Goba Care.

Ce dernier souhaite aider ces voyageurs durant leur séjour, aussi bien dans l'accès aux soins que dans la création de liens sociaux pendant qu’ils sont loin de chez eux. Par exemple, la semaine dernière, l'organisation a rassemblé quelques femmes pour une activité de couture.

Depuis la fermeture de l'unité d'obstétrique de l'hôpital territorial Stanton de Yellowknife, l'organisme aide particulièrement les femmes enceintes qui doivent se rendre à Edmonton pour accoucher. La fondatrice de Goba Care, Melinda Laboucan, membre de la Première nation K'asho Got'ine de Fort Good Hope aux Territoires du Nord-Ouest veut ainsi trouver des façons de leur remonter le moral.

« C'est ce que nous faisons dans les petites communautés des Territoires du Nord-Ouest. Lorsque nous traversons des périodes difficiles, nous nous réunissons. Se réunir, ça donne de la force, ça rend heureux. » — Une citation de Melinda Laboucan, fondatrice de Goba Care

La fondatrice explique que le mot goba , pour les Dénés K'ahsho Got'ine, veut dire lumière à l'horizon . Le nom vient d'une volonté de la fondatrice de se tourner vers l’avenir.

Toutefois, ce projet est en fait né d'expériences difficiles. C’est après avoir perdu sa mère Janet Grandjambe d'un cancer en 2011 et sa jeune sœur Ryanna Grandjambe d'une pneumonie en 2014.

Cela m'a profondément secouée , confie-t-elle. Elle explique que personne n’était présent pour l’accompagner et la guider dans ces moments-là, ce qui l’a ensuite poussé à travailler sur le terrain avec les patients atteints de cancer à Fort Good Hope.

Après avoir déménagé à Edmonton en 2018 avec sa famille, elle a cherché à poursuivre son engagement et offre cette aide à tous voyageurs médicaux. Si la pandémie complique son travail, elle espère pouvoir organiser d'autres rassemblements en 2022.

Nous voulons juste que les gens sachent que nous sommes là dit-elle. Nous voulons apporter notre aide de toutes les manières possibles .

D'après un reportage de John Van Dusen.