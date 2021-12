Courses de dernière minute au Carrefour de l’Estrie pour la veille de Noël

Des dizaines de personnes se sont rendues ce vendredi au Carrefour de l’Estrie pour faire quelques achats. Les restrictions sanitaires ne les empêchent pas d’offrir des cadeaux à leurs proches et de se préparer à passer du temps en famille.

La plupart des visiteurs au centre commercial interrogés par Radio-Canada affirment qu’ils vont passer du bon temps avec leur famille. Les dernières mesures sanitaires ne permettent pas de se rencontrer en grand nombre, mais la générosité et les cadeaux dépassent les frontières.

Moment de fête en famille

La plupart des personnes interviewées prévoient de rester en famille les 24 et 25 décembre. C'est le cas de Marlyne Demain, qui est venue d’Europe pour passer quelques jours avec ses enfants et petits-enfants à Sherbrooke.

Elle explique qu'elle est venue au centre commercial pour acheter des cadeaux à ses petits-enfants. Ce soir, nous restons en famille et, demain, nous avons un dîner avec les autres grands-parents , indique Mme Demain. Elle confie que son séjour se passe bien, même si c’est un peu limité avec les dernières restrictions sanitaires.

André Christau accompagne son épouse au Carrefour de l’Estrie. Ce sont des petits achats pour la famille et pour moi-même , précise-t-il.

Son programme pour ce soir est d’aller à l’église et de rencontrer sa belle-famille. Ça va être tranquille, nous allons à la messe de minuit ce soir. Mon épouse chante dans une chorale qui est maintenant réduite à cinq personnes. Après, on va être tranquilles avec mes beaux-parents, un petit cocktail avant d’aller faire dodo.

Des cadeaux pour des proches

Abdou, un jeune vendeur, confirme qu'il y a eu beaucoup d’achalandage au cours de la dernière semaine. Pour ce vendredi, ça se passe tranquillement. Il y a quelques personnes qui viennent acheter des cadeaux , déclare-t-il.

Des bénévoles de Moisson Estrie emballent les cadeaux des acheteurs au Carrefour de L'Estrie. Photo : Radio-Canada / Ernst Jeudy