Un mort et un record de 265 nouveaux cas de COVID vendredi au Nouveau-Brunswick

Ce sont 265 nouveaux cas qui sont signalés vendredi, dépassant le précédent sommet de 257 nouveaux cas annoncés le 23 décembre.

Elles ont aussi confirmé le décès d’un autre patient ayant succombé à la COVID. Il s’agit cette fois-ci d’une personne septuagénaire de la région de Saint-Jean.

Il y a eu 152 décès attribuables à la COVID au Nouveau-Brunswick depuis le début de la pandémie, dont 143 jusqu’ici en 2021.

Selon la santé publique provinciale, il y a maintenant 147 cas — 45 de plus que la veille — qui sont attribuables au variant Omicron du virus qui cause la COVID.

La province indique vendredi que le nombre d’hospitalisations liées au variant Omicron restent relativement stables à ce jour .

Il y a 34 personnes atteintes de COVID-19 dans les hôpitaux du Nouveau-Brunswick, cinq de moins que la journée précédente. Quinze patients sont aux soins intensifs et 12 sous respirateur artificiel, aussi appelé ventilateur.

Treize de ces 34 patients ont moins de 60 ans, mais aucun n’a moins de 20 ans.

Les 265 nouveaux cas par zone sanitaire Zone 1 (région de Moncton) : 85

Zone 2 (région de Saint-Jean) : 97

Zone 3 (région de Fredericton) : 39

Zone 4 (région d'Edmundston) : 23

Zone 5 (région de Campbellton) : 5

Zone 6 (région de Bathurst ) : 5

) : 5 Zone 7 (région de Miramichi) : 11

La santé publique souligne que 174 autres individus ayant récemment contracté la maladie viennent d’être déclarés négatifs. Néanmoins, le total de cas actifs de COVID-19 connus des autorités médicales a augmenté, passant de 1563 à 1653.

C’est le total de cas actifs le plus élevé jamais atteint au Nouveau-Brunswick depuis le début de cette pandémie.

À Noël, utilisez les trousses de dépistage rapide, dit la province

Pour Noël, la bulle de 20 contacts par ménage est toujours en vigueur au Nouveau-Brunswick.

Les autorités médicales de la province ont renouvelé vendredi leur appel aux citoyens, à qui ils demandent de tenir des fêtes de Noël réunissant un nombre de personnes aussi bas que possible.

Elles exhortent aussi les gens à employer sans hésitation les tests de dépistage rapide avec leurs proches.

Des trousses gratuites de dépistage rapide peuvent être récupérées aux points de collecte du Réseau de santé Vitalité  (Nouvelle fenêtre) et du Réseau de santé Horizon  (Nouvelle fenêtre) .

Certains points de distribution sont ouverts dans l'après-midi du 24 décembre, mais seront ensuite fermés quelques jours.

Avant de participer à un rassemblement avec des membres de votre famille ou vos amis, utilisez un test de dépistage rapide et, si vous obtenez un résultat positif, n’y allez pas. Le virus est présent partout dans la province , avait suggéré la ministre provinciale de la Santé, Dorothy Shephard, dans un communiqué, mercredi.

Les autorités médicales du Nouveau-Brunswick suggèrent d'employer sans hésitation les tests de dépistage rapide avec leurs proches avant les rassemblements de Noël. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

À partir du 27 décembre, le gouvernement du Nouveau-Brunswick demandera que les citoyens limitent leurs rassemblements à 10 personnes par ménage.

Près de 83 % des quelque 750 000 personnes admissibles à la vaccination au Nouveau-Brunswick sont pleinement vaccinées (deux doses) contre la COVID-19.

L'administration des doses de rappel progresse rapidement; près de 18 % l'ont obtenue.

Pas de bilan la fin de semaine de Noël

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick n’annoncera pas le nombre de nouveaux cas ou toute autre information relative à la pandémie les 25 et 26 décembre. Les statistiques qu’il publie sur Internet ne seront pas mises à jour non plus.

Le prochain bilan sera communiqué le 27 décembre.