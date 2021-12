Il y aura moins de dépistage de la COVID-19 à Saskatoon pendant les fêtes

Le centre de dépistage au volant de la COVID-19 à Saskatoon est fermé vendredi et le restera pendant plusieurs jours pendant les fêtes, au moment où la province enregistre le plus grand nombre de nouveaux cas de COVID-19 depuis le mois d'octobre.

Le centre de dépistage situé sur l'avenue Thatcher sera fermé du 24 au 27 décembre, le 31 décembre, ainsi que les 1er et 2 janvier.

Cependant, il sera possible d'y obtenir un test de dépistage pendant cette période en prenant rendez-vous.

Les centres de dépistage dans d'autres villes de la province resteront ouverts pendant les fêtes. Par exemple, le centre de dépistage au volant de l'édifice Old Costco à Regina est ouvert tous les jours, sauf à Noël et le jour de l'An.

Il y aura aussi une pause du côté du tableau de bord de la Saskatchewan, qui indique tous les jours l’évolution de la pandémie dans la province. Ce tableau de bord ne sera pas mis à jour entre le 24 et le 27 décembre, ainsi que les 1er, 2 et 3 janvier. Les informations sur ces dates seront publiées le 28 décembre et le 4 janvier.

Pendant ce temps, près de 200 nouveaux cas de COVID-19 ont été confirmés en Saskatchewan jeudi, marquant la plus forte augmentation de cas depuis le mois octobre.

La province a confirmé 52 nouveaux cas du variant Omicron, le plus grand pic en une journée, portant le total à 148 cas en Saskatchewan.

Inquiétudes d’un épidémiologiste

Cette augmentation des cas et la propagation du variant Omicron inquiètent l'épidémiologiste et professeur à la faculté de médecine de l’Université de la Saskatchewan, Nazeem Muhajarine.

Il affirme qu'il est décevant que la Saskatchewan soit la seule province à ne pas imposer ou recommander de limites de rassemblement ou de capacité pour les week-ends de Noël et du jour de l'An.

Le premier ministre Scott Moe a déclaré que son gouvernement surveillait la propagation du variant Omicron en Saskatchewan, mais qu'il ne voulait pas imposer des mesures qui supprimeraient vos libertés individuelles .

Le Dr Muhajarine déclare que le premier ministre semble jouer une partie différente .

Je ne sais pas quelle est cette partie. Je ne sais pas qui a écrit ces règles du jeu et je ne sais pas de quelles preuves, de quelle information il s'inspire et c'est très, très décevant en ce moment.

Scott Moe a toutefois prévenu la population que le gouvernement provincial pourrait introduire des limites aux grands rassemblements la semaine prochaine.

Dans un message vidéo publié sur ses réseaux sociaux jeudi, le premier ministre a déclaré que les gens peuvent aider à limiter la propagation de la COVID-19 en utilisant un test rapide. Il encourage les Saskatchewanais à recevoir leur troisième dose de vaccin.

Avec les informations de Yasmine Ghania