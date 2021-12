Derniers préparatifs avant un réveillon encore une fois chamboulé par la COVID-19

La traditionnelle bûche de Noël se retrouve sur la liste de plusieurs clients qui ne s’attendaient pas à devoir faire la queue devant la pâtisserie.

La belle-mère vient et c’est tout. C’est vraiment un Noël en famille restreint, explique François Deslauriers. Un Noël sans bûche ce n’est pas Noël et les leurs avaient l'air très bonnes.

On espérait et on planifiait respecter la limite de 10 d’ici aux fêtes du Nouvel An, mais malheureusement il a fallu changer nos plans, soutient Martin Boileau. Il y a des gens qu'on ne réussira pas à voir, mais que voulez-vous, on n’a pas le choix, on fait ce combat-là ensemble.

Nous, on est dans un secteur d'activité moins touché. Avec la fermeture des restaurants, les gens veulent continuer à se faire plaisir, donc ils vont en boulangerie , constate Benjamin Oddo, propriétaire de la Maison Oddo.

Le propriétaire de la Maison Oddo, Benjamin Oddo. Photo : Radio-Canada

Ça reste difficile, poursuit M. Oddo. La première année [de la pandémie], nous étions en sous-effectif. [Ensuite], on s'est dit on va augmenter le personnel, c’était un pari osé, mais ça nous permet de ne pas avoir de pression au niveau des employés, si on doit les laisser partir en retrait préventif et faire les tests, ça permet de mieux gérer les opérations, mais les dépenses augmentent automatiquement.

Patience dans les files d’attente

En plus des limites d'espace, de la pénurie de main-d'œuvre, une autre mesure de santé publique commence à avoir un impact important sur les entreprises : les absences des travailleurs liées aux symptômes de la COVID-19.

Devant ses difficultés à retracer tous les contacts d'une personne infectée, Santé publique Ottawa (SPO) demande à tous ceux et celles qui ont été en contact avec une personne infectée, de s'isoler, par mesure préventive.

Et parmi ces personnes qui doivent s'isoler et qui ont peine à subir un test de dépistage, il y a de nombreux travailleurs essentiels.

Des absences qui représentent un obstacle majeur pour les propriétaires d'entreprises, selon le Regroupement des gens d'affaires de la capitale nationale (RGA).

On est à la limite, on est sur le bord du ravin présentement dans tous les sens , soutient la directrice générale du Regroupement des gens d'affaires de la capitale nationale RGA , Lise Sarazin en entrevue à l'émission Les matins d'ici. L'entrepreneur est endetté, pas tous, mais plusieurs. On regarde les salons de coiffure, on regarde plusieurs restaurants, surtout dans les centres-villes.

Lise Sarrazin est directrice générale du Regroupement des gens d'affaires de la capitale nationale. Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

Présentement, on vit les files d'attente et ça demande beaucoup de patience, constate Mme Sarazin. Alors vous savez, pour l' entrepreneur et les employés qui y travaillent, ce n’est pas évident d'avoir une file d'attente, puis de sentir le stress et de bien vouloir les servir aussi. Alors c'est pour ça qu'on demande à la population d’être patiente, surtout durant cette période des Fêtes.

Annulation de messes dans les églises

Certaines messes ont dû être annulées dans les églises de la région, étant donné que des prêtres ont soit reçu un test positif à la COVID-19 ou été en contact avec quelqu’un dont c’est le cas.

On y va au cas par cas…on essaye de garder nos lieux de culte aussi sécuritaires que possible , dit Monseigneur Marcel Damphousse, archevêque de l’archidiocèse d’Ottawa-Cornwall.

Monseigneur Marcel Damphousse, archevêque de l'archidiocèse d'Ottawa-Cornwall. Photo : Radio-Canada

Actuellement, deux églises de Kanata ont dû annuler leurs messes du 24 décembre en raison du coronavirus. Cependant, il y a possibilité que ces messes soient offertes de façon virtuelle.

Les églises qui recevront des paroissiens pour la veille de Noël vont conserver les mesures sanitaires en place, c’est-à-dire, 50% de la capacité d’accueil et une distanciation sociale entre les personnes présentes.

De plus, en ce qui a trait aux chorales, si un choriste reçoit un test positif, tous les autres doivent s’isoler, ce qui fait en sorte que plusieurs messes seront offertes sans chorale. C’est sûr que dans ces cas-là, on peut parfois demander à avoir un seul chanteur pour la messe , dit Mgr Damphousse.