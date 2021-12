Il n'en a manqué aucune depuis la première célébration, jouée en 1951. C’était comme un devoir, et ça faisait partie de ma vie , explique-t-il.

La musique est une vieille compagne. Claude Bélisle a commencé par jouer du piano dès l’âge de sept ans, avec sa mère.

J’ai passé quelques années avec elle, et par la suite, j’ai abandonné comme tous les petits gars pour aller jouer au baseball! Au bout de trois ans, j’ai recommencé puis je n'ai jamais abandonné , raconte-t-il.

Cet amour de la musique le conduit à mener des études en orgue et en piano à l’Université Laval.

Il pratique ainsi toujours son métier, en plus d’accorder encore les orgues et pianos de la région.

J’ai peut-être un secret, mais je ne sais pas, je ne suis pas capable de le contrôler.

Claude Bélisle se rappelle les messes de Noël de son époque, quand l’église était pleine et qu'il y avait du monde jusque dans les escaliers .

De temps à autre, on entendait une bouteille tomber sur les marches. On ne savait pas ce que c’était, mais on s’en doutait!

« C’était toujours un énervement la messe de Noël. » — Une citation de Claude Bélisle, organiste

L'homme craint que les nouvelles mesures sanitaires ne viennent briser la longévité de son exploit.

Il avoue qu'il commence à être un peu fatigué, surtout qu'il doit gravir un escalier de 35 marches pour se rendre à l'orgue.

Je vais continuer encore un petit bout, mais ce n’est pas promis que ça va aller ben loin. Je commence à trouver ça harassant un peu.

Cependant, l’organiste s'engage à jouer tant et aussi longtemps que la santé le lui permettra. Dès le lendemain de Noël, il jouera d’ailleurs la messe dominicale.

Je vieillis un peu : la virtuosité est moins forte que quand j’avais 50 ou 60 ans. Mais je me débrouille encore avec mes deux mains et mes deux pieds.