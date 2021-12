Les cas de COVID-19 augmentent toujours aux Îles-de-la-Madeleine et en Gaspésie

Il s'agit d'une augmentation de dix cas par rapport à jeudi. Le nombre d'infections actives s'élève dorénavant à 78.

Parmi les personnes qui avaient contracté la COVID-19, quatre sont maintenant considérées comme rétablies et une est actuellement hospitalisée.

Depuis vendredi dernier, le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de la Gaspésie a enregistré un total de 82 cas.

Nombre de cas de COVID-19 dans la région Nombre de cas de COVID-19 dans la région MRC Nombre de cas Avignon 664 (+4) Bonaventure 449 (+5) Rocher-Percé 611 (+9) Côte-de-Gaspé 514 (+2) Haute-Gaspésie 167 (+3) Îles-de-la-Madeleine 60 (+6)

Les Îles-de-la-Madeleine n'y échappent pas

Le nombre de personnes infectées par la COVID-19 est particulièrement élevé aux Îles-de-la-Madeleine. Selon le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS , il y a 12 cas actifs au sein de la communauté.

Le député de l'archipel madelinot, Joël Arseneau, soutient cependant qu'il pourrait y avoir plus d’individus atteints sur le territoire puisque les cas qui ont été dépistés chez les visiteurs de passage ne sont pas comptabilisés aux Îles, mais bien à leur adresse de résidence.

On sait que les vols d'avion sont pleins depuis déjà une dizaine de jours, tout comme le traversier. Ce sont des gens qui reviennent pour le temps des fêtes et qu’on le veuille ou non, c’est par cette voie-là qu’entre nécessairement la COVID-19. Si c’était arrivé à un autre moment de l’année, on n'aurait peut-être pas cette situation-là, où les contacts se sont multipliés avec les gens d’ailleurs , mentionne-t-il.

Le député Joël Arseneau indique qu'aucune hospitalisation n'a lieu à l'heure actuelle (archives). Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

« Cette fois-ci, on ne peut pas dire que parce qu’on est éloigné, on est épargné. Les cas augmentent de jour en jour. » — Une citation de Joël Arseneau, député des Îles-de-la-Madeleine

C’était un peu prévisible étant donné que, pendant le temps des fêtes, de nombreuses personnes reviennent aux Îles, en famille , affirme-t-il.

Le taux de vaccination est élevé aux Îles-de-la-Madeleine (archives). Photo : Radio-Canada / Steve Rompré

Selon M. Arseneau, le virus ne circule pas, pour le moment, sur le plan communautaire. Toutefois, il ne devrait pas tarder à le faire.

Cette vague risque d’être la plus dure. Le virus est arrivé, il est présent et il est très virulent. Il faut appliquer les règles de façon très stricte ici aussi , lance-t-il.

Il précise que contrairement au reste du Québec, les visiteurs qui arrivent sur le territoire sont incités à aller passer un test de dépistage trois jours après leur arrivée, même sans symptômes. De l'information est, par ailleurs, transmise aux arrivants leur demandant, entre autres, de réduire les contacts.

Le Centre de dépistage fonctionne à plein régime. Il est possible d’obtenir un rendez-vous dans un délai très restreint pour aller chercher un test de dépistage , ajoute M. Arseneau.

« Ce n'est certainement pas le moment de baisser la garde pour les Madelinots. » — Une citation de Joël Arseneau, député des Îles-de-la-Madeleine

La vaccination peut nous protéger contre les symptômes plus graves de la COVID-19. Dans un délai assez court, l’ensemble de la population des Îles qui aura souhaité avoir une troisième dose l'aura obtenue , affirme-t-il.

M. Arseneau invite les Madelinots ainsi que les visiteurs à demeurer vigilants en tout temps et à redoubler de prudence.