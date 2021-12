Retrouvailles émouvantes pour une famille afghane

Saira Ahmadi, une Afghane qui vit dans la région de Toronto, a pu retrouver six de ses jeunes frères et sœurs mercredi, après six ans de séparation.

Un comité d’accueil attendait mercredi soir six jeunes frères et sœurs de Saira Ahmadi, qui a 30 ans.

Cette dernière a quitté son pays d’origine, l'Afghanistan, en 2016, et tente depuis plus de deux ans de faire venir ses proches au Canada. Ces derniers étaient réfugiés au Tadjikistan.

Quelques heures avant ces retrouvailles, Saira Ahmadi avait encore du mal à y croire. Je suis très excitée, c’est un jour très spécial pour moi , expliquait-elle alors.

Ce moment, elle l’attendait après avoir traversé de nombreuses épreuves. La mère, le père et le mari de Saira sont morts dans des attaques perpétrées par les talibans.

En 2020, la belle-mère de Saira, qui s’occupait des adolescents âgés de 11 à 18 ans, est elle aussi décédée, des suites de la COVID-19. Elle s'était réfugiée au Tadjikistan avec ses enfants, après que le village de la famille Ahmadi eut été attaqué par des talibans. Plus de 70 personnes avaient alors été tuées.

Une aide déterminante

Saira a pu retrouver sa famille grâce à l'aide de nombreuses personnes, dont Ruth Cassidy, qui met à sa disposition sa maison pour les deux semaines de quarantaine des adolescents, à Oakville.

Cette dernière, rencontrée grâce à une connaissance commune, cherche actuellement un logement pour la famille Ahmadi.

Quand Saira lui a confié pour la première fois son histoire de famille, elle s’est tout de suite demandé ce qu’elle pouvait faire, explique-t-elle. Elle a cherché de l’aide pour le processus de parrainage, et mis en place des collectes de fonds pour soutenir financièrement les adolescents.

Saira a également obtenu de l'aide de l'église afghane de la région du Grand Toronto et de Matthew House, un refuge pour les demandeurs d'asile.

George Saab, radiologue, s’est lui aussi impliqué pour aider la famille. Il enseigne l'anglais à distance à deux des jeunes par Zoom depuis plus d'un an. J'ai été étonné de leur enthousiasme à apprendre et de leur attitude positive malgré toutes les tragédies qu'ils ont traversées , explique-t-il.

Il verse aussi une aide financière pour les dépenses courantes et le loyer, explique-t-il.

Ma femme et moi avons rempli une voiture de fournitures et je suis ravi de pouvoir les rencontrer enfin en personne, je l'espère, cette semaine , ajoute-t-il.

Saira Ahmadi et ses frères et sœurs déjeunent ensemble à Oakville, en Ontario, jeudi. Photo : Saira Ahmadi

Saira, elle, explique qu’elle prend conscience de la grande responsabilité qui lui incombe désormais. Elle souhaite que sa famille puisse rencontrer rapidement des médecins, y compris pour une prise en charge de leur santé mentale. Elle découvre que certains de ses cadets font des cauchemars. Ils pleuraient , explique-t-elle.

Elle se sait toutefois accompagnée, et se réjouit parce que ses frères et sœurs vont commencer une nouvelle vie, aller à l’école, et connaître la culture canadienne .

Avec les informations de CBC