La passion du vélo de montagne coule dans veine des Saint-Onge

Si l'objectif - pour l'instant - est les Jeux du Canada, tous trois visent encore plus haut.

Charles-Antoine Saint-Onge est un athlète identifié par sa fédération sportive depuis 2017, et il participe à des compétitions sur la scène internationale depuis 2018.

Mon plus gros objectif demeure les Coupes du monde, avec les Jeux du Canada et les Championnats du monde. Je vais me déplacer en Europe et un peu partout , explique Charles-Antoine Saint-Onge.

Le vélo de montagne étant un sport à développement tardif, Charles-Antoine peut se permettre de voir encore plus grand et loin, comme réussir à se tailler une place au sein de l’équipe canadienne en vue d’une participation aux Jeux olympiques, peut-être même dès 2024 à Paris.

Il y a de nouveaux compétiteurs chaque année, mais ça demeure un objectif. J’ai encore de bonnes années. J’ai beaucoup de potentiel à venir, mais je vais prendre ça année par année , souligne Charles-Antoine Saint-Onge.

Charles-Antoine Saint-Onge, un espoir en vélo de montagne de Sherbrooke. Photo : Christian Martin

Il se décrit comme un athlète un peu moins puissant, mais très endurant.

Je suis avantagé quand les montées sont plus longues. J’aime bien quand c’est moins punché, mais un peu plus grimpeur. Techniquement, je me débrouille très bien , souligne-t-il.

Palmarès sportif de Charles-Antoine Saint-Onge 2021 : 3e aux Championnats canadiens XCO, 66e à la Coupe du monde de Leogang en Autriche, 77e à la Coupe du monde à Les Gets en France, 17e à la Coupe du monde à Snowshoe aux USA. (U23 espoir)

3e aux Championnats canadiens XCO, 66e à la Coupe du monde de Leogang en Autriche, 77e à la Coupe du monde à Les Gets en France, 17e à la Coupe du monde à Snowshoe aux USA. (U23 espoir) 2019 : 35e aux Championnats du monde au Mont-Sainte-Anne, 4e aux Championnats canadiens, Champion québécois au sprint, 1er au cumulatif de la Coupe du Québec

35e aux Championnats du monde au Mont-Sainte-Anne, 4e aux Championnats canadiens, Champion québécois au sprint, 1er au cumulatif de la Coupe du Québec 2018 : 25e aux Championnats du monde à Lenzerheide en Suisse, 2e au Short Track à Fontana City en Californie, médaillé d'or 2 fois en Coupe Canada, Champion québécois XCO (U19 expert) / finaliste au Gala Sports Québec, a été récipiendaire d'un Bravo pour son excellence sportive en plus d'être nommé athlète de l'année du Triolet.

25e aux Championnats du monde à Lenzerheide en Suisse, 2e au Short Track à Fontana City en Californie, médaillé d'or 2 fois en Coupe Canada, Champion québécois XCO (U19 expert) / finaliste au Gala Sports Québec, a été récipiendaire d'un Bravo pour son excellence sportive en plus d'être nommé athlète de l'année du Triolet. 2017 : Champion canadien, 1er au cumulatif de la Coupe Canada, Champion québécois, 1er au cumulatif de la Coupe du Québec (U17 expert) / athlète espoir de l'année de sa fédération sportive et athlète de l’année de niveau canadien lors du au Mérite sportif de l'Estrie

Champion canadien, 1er au cumulatif de la Coupe Canada, Champion québécois, 1er au cumulatif de la Coupe du Québec (U17 expert) / athlète espoir de l'année de sa fédération sportive et athlète de l’année de niveau canadien lors du au Mérite sportif de l'Estrie 2016 : Médaille d'or aux XCO et XCT aux Jeux du Québec, 1er au cumulatif de la Coupe Québec, 2e au cumulatif de la Coupe Canada et vice-champion canadien (U17 expert) / athlète espoir de l'année de sa fédération sportive et récipiendaire du Victor de l'athlète masculin de la relève au Mérite sportif de l'Estrie

Médaille d'or aux XCO et XCT aux Jeux du Québec, 1er au cumulatif de la Coupe Québec, 2e au cumulatif de la Coupe Canada et vice-champion canadien (U17 expert) / athlète espoir de l'année de sa fédération sportive et récipiendaire du Victor de l'athlète masculin de la relève au Mérite sportif de l'Estrie 2015 : Champion québécois XCO, 2e cumulatif Coupe Québec (U15)

Champion québécois XCO, 2e cumulatif Coupe Québec (U15) 2014 : Médaille de bronze au XCO lors des Jeux du Québec (U15)

Une inspiration pour le reste de la fratrie

Le palmarès de l'aîné inspire d’ailleurs son frère et sa sœur. Maxime et Marie-Fay ont suivi les traces de Charles-Antoine au Club de vélo de montagne Dalbix à Sherbrooke.

Marie-Fay Saint-Onge a d'ailleurs participé aux Championnats du monde à Val Di Sol en Italie en 2021.

Je suis avantagée dans les longues montées étant donné mon endurance. Rouler avec mes frères m'aide sur le plan technique dans les descentes , soutient la jeune athlète.

Marie-Fay Saint-Onge, un espoir en vélo de montagne à Sherbrooke. Photo : Gracieuseté famille Saint-Onge

Palmarès sportif de Marie-Fay Saint-Onge 2021: 21e aux Championnats du monde à Val Di Sol en Italie, 1re lors de la Proffix Swiss Bike Cup à Basel en Suisse, 2e aux Championnats canadiens, 1re au cumulatif canadien, 1re au cumulatif québécois(U19 expert) / méritas Jean-Yves-Labonté et athlète relève de l'année lors du Gala annuel de sa fédération sportive

21e aux Championnats du monde à Val Di Sol en Italie, 1re lors de la Proffix Swiss Bike Cup à Basel en Suisse, 2e aux Championnats canadiens, 1re au cumulatif canadien, 1re au cumulatif québécois(U19 expert) / méritas Jean-Yves-Labonté et athlète relève de l'année lors du Gala annuel de sa fédération sportive 2020 : Championne québécoise au XCO, 1re au cumulatif de la Coupe du Québec (U17 expert)

Championne québécoise au XCO, 1re au cumulatif de la Coupe du Québec (U17 expert) 2018 : Médaille d'or lors du XCT aux Jeux du Québec, 3e au cumulatif de la Coupe du Québec (U15)

Quant à Maxime, il s'est retrouvé au Championnat du monde en 2018 en Suisse, en 2019 au Mont-Sainte-Anne et à trois étapes de la Coupe du monde en 2021.

Il vise pour sa part d'aller aux Championnats du monde junior au cours de la prochaine saison.

Je veux me démarquer dans toutes les courses , précise Maxime Saint-Onge.

Il croit que la génétique familiale dans les montées le caractérise.

Je suis aussi fort là-dessus [mais] mon plus gros avantage est la descente. Je me démarque là-dedans où je crée des opportunités , mentionne-t-il.

Palmarès sportif de Maxime Saint-Onge 2021: 4e lors des Championnats canadiens, 2e aux Championnats québécois, 1er au cumulatif québécois et 2e au cumulatif de la Coupe Canada (U17 expert) / athlète espoir masculin lors du gala sportif de sa fédération sportive en 2021

4e lors des Championnats canadiens, 2e aux Championnats québécois, 1er au cumulatif québécois et 2e au cumulatif de la Coupe Canada (U17 expert) / athlète espoir masculin lors du gala sportif de sa fédération sportive en 2021 2020: 3e au cumulatif de la Coupe du Québec (U17 expert)

3e au cumulatif de la Coupe du Québec (U17 expert) 2018: 4e lors de la Coupe Canada à Oro Station en Ontario

4e lors de la Coupe Canada à Oro Station en Ontario 2017: Champion québécois, 1er au cumulatif de la Coupe du Québec (U13)

Les trois membres de la famille Saint-Onge s'entraînent souvent ensemble près de leur résidence à Saint-Denis-de-Brompton, au Mont-Bellevue ainsi qu’à Bromont.

Chaque année on fait les courses et en famille. Nous sommes à fond là-dedans. Je suis embarqué dans le vélo avec mon frère et ma sœur , affirme Maxime Saint-Onge, qui ajoute que ses deux aînés l'inspirent dans sa carrière sportive.

Maxime Saint-Onge se dit inspiré par les exploits de son frère et de sa soeur. Photo : Gracieuseté famille Saint-Onge

Au début, j'allais souvent avec lui derrière chez nous. J'y ai développé mes compétences techniques. Rouler avec eux est beaucoup plus intéressant que seul. Ça m’a permis d'avoir encore plus de plaisir dans le vélo , souligne celui qui vise également une participation aux Jeux olympiques dans ses objectifs à long terme.

Charles-Antoine est bien conscient qu'il y est pour quelque chose dans la passion de son frère et de sa soeur.

« J'ai toujours aimé faire du vélo. J'ai commencé le vélo de montagne après une présentation du club Dalbix dans ma classe. Mon frère et ma soeur ont embarqué dans la passion eux aussi. » — Une citation de Charles-Antoine Saint-Onge

Les trois athlètes sont bien conscients de l'investissement en temps et en argent de leurs parents, Christian Saint-Onge et Marie-Josée Bédard, dans la poursuite de leur sport d’élite.

Nos parents demeurent nos plus gros commanditaires. Ils ont investi beaucoup d’argent au cours de toutes ces années. Le vélo demeure un sport coûteux avec le matériel en plus des déplacements. Ça ne prend pas un seul vélo. Ils sont toujours présents à nos courses , souligne Charles-Antoine Saint-Onge.

On fait souvent du vélo avec nos parents les fins de semaine , ajoute Marie-Fay.

C’est une tradition de faire des activités en famille en vélo. C’est devenu une tradition , mentionne pour sa part le cadet de la famille.

Le trio de la famille Saint-Onge, Charles-Antoine, Marie-Fay et Maxime Saint-Onge compte se qualifier pour les prochains Jeux du Canada. Photo : Radio-Canada / René-Charles Quirion

Leur entraînement

Maxime Saint-Onge est au programme sports-études à l’École secondaire du Triolet à Sherbrooke. Quant à Charles-Antoine et à Marie-Fay, ils font partie de l’équipe du Québec et sont entraînés par Aroussen Laflamme à Québec. Ils sont soutenus par le programme Impulsion d’Excellence sportive Sherbrooke.

En général, il y a des intensités de deux à trois fois par semaine. L’automne et l’hiver, nous faisons de la musculation pour garder la forme. On s'entraîne entre 10 et 20 heures par semaine et de 25 à 30 heures lors des camps d'entraînement , indique Charles-Antoine Saint-Onge, qui entreprendra des études à l’Université Laval en septembre.

Cependant, pour le moment, le fait d’être dans la même ville et d'être des membres de la même famille à pratiquer le même sport comporte un avantage sur le plan psychologique.