La GRC surveille de près les conducteurs en état d’ébriété

Les policiers de la GRC surveilleront davantage ceux qui pourraient prendre le risque de conduire après avoir pris un verre de trop. On est certainement connaissants qu’il va y avoir plus de monde maintenant qui vont peut-être consommer puis conduire, alors c’est certain que nous, on est beaucoup plus vigilants , explique Patricia Lévesque, sergente d’état-major de la GRC, détachement Codiac.

Les policiers de la GRC seront particulièrement vigilants en ce qui a trait à l'alcool au volant durant les Fêtes. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Dans la population, explique la policière, des gens sont aussi aux aguets. On reçoit chaque jour des appels des personnes du public qui nous avisent qu’il y a un conducteur qu’ils soupçonnent, qui est en état d’ébriété.

Depuis 2017, au Nouveau-Brunswick, les sanctions sont plus sévères contre les conducteurs arrêtés avec un taux d’alcoolémie trop élevé. Ceux qui ont un taux de 0,05 à 0,08 s’exposent à une suspension du permis de conduire de 7 jours, pour une première infraction. Pour une deuxième infraction en 5 ans, ils s’exposent à une suspension du permis de 15 jours. Pour une troisième infraction en 5 ans, la suspension du permis est de 3 semaines. De plus, les fautifs devront payer 230 $ pour les droits de rétablissement et participer à un programme de rééducation. On a plus d’options à suspendre les conducteurs qui sont en train de prendre des chances avec la vie des autres et leur vie , affirme Patricia Lévesque.

Si le taux d’alcoolémie dépasse 0,08, le permis est suspendu automatiquement. Le contrevenant peut être accusé de conduite avec facultés affaiblies et s’expose à une amende minimale de 1000 $; en outre, des peines d’emprisonnement pourraient lui être imposées.

Les policiers ont le droit d’arrêter les conducteurs pour vérifier s’ils ont consommé trop d’alcool. On n'a même pas besoin de soupçonner une présence d’alcool, on peut tout simplement faire une demande , explique la sergente d’état-major.

En 2020, 21 personnes au Nouveau-Brunswick ont été tuées dans des accidents pour lesquels l'alcool au volant était en cause. La policière Patricia Lévesque pense que la situation sera probablement la même en 2021.