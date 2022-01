Amélia Saint-Louis nage avec bonheur vers les plus hauts sommets

L'adolescente de 15 ans a déjà un palmarès important à son actif : avec son équipe, elle est arrivée première en 2020 au championnat canadien et s'est classée troisième en duo avec la Drummondvilloise Florence Lévesque.

Aux Jeux du Québec en 2019, à Québec, elle avait remporté l’or en équipe et en duo, puis l’argent en figures individuelles.

À court terme, elle vise de faire partie de l'équipe Québec junior à sa première année, puis de rejoindre l’équipe canadienne junior. En mars 2022, elle participera d'ailleurs aux qualifications pour les championnats canadiens, qui auront lieu à Québec en mai dans le bassin où elle s'entraîne tous les jours.

Ce sera la première fois que je pourrai y participer dans la catégorie junior , souligne la jeune athlète, qui est soutenue par du programme Équipe Espoir d’Excellence sportive Sherbrooke.

Mais ses ambitions sont beaucoup plus grandes que le Canada.

C’est certain que plus tard, j’aimerais faire partie de l’équipe canadienne pour les Jeux olympiques , affirme-t-elle.

Avec ce parcours, la jeune athlète semble ainsi suivre les traces de l’une de ses anciennes entraîneuses au club Améthystes de Sherbrooke, Stéphanie Leclair, qui a participé aux Jeux olympiques de Londres en 2012.

Stéphanie m’a inspirée dans ce rêve. J'étais toute petite et je voyais qu’elle avait réussi à aller aux Jeux olympiques [...] J'ai vraiment hâte de vivre ça, si c’est possible , mentionne Amélia Saint-Louis.

Photo : afp via getty images / LLUIS GENE

Elle travaille fort pour que ce possible devienne réalité. Le travail acharné est ce qui la caractérise comme nageuse artistique.

« Quand j'ai un but, je fonce. Rien ne peut m'arrêter. Je suis aussi très résiliente. Ce n’est pas toujours facile. Quand je n'ai pas le résultat que je veux avoir, ça ne m'arrête pas et je travaille encore plus fort. »