Une mère de Regina accouche d’une troisième paire de jumeaux en quatre ans

Petrina McArthur pose pour une photo de famille avec ses huit enfants. Petraeus, 7 ans, et Alice, 5 ans, tiennent les jumeaux nouveau-nés, Felix et Francine. Mme McArthur a sa deuxième paire de jumeaux, Kai et Kitty, 2 ans, sur ses genoux, tandis que ses premiers jumeaux, Hailyn et Hannah, 4 ans, sont derrière et à droite.

Photo : petrina-mcarthur