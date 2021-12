COVID-19 : Nouvelles directives pour la gestion des cas positifs

Depuis quelques jours, les résultats positifs au test de dépistage sont transmis par courriel et non plus par téléphone, sauf pour les clientèles vulnérables.

Par ailleurs, tout contact à risque élevé d’un cas positif, notamment les personnes vivant sous le même toit, les partenaires sexuels et les personnes exposées ayant eu des contacts dans un espace fermé sans masque, devront, elles aussi, s’isoler pendant 10 jours, et ce, peu importe leur statut vaccinal.

Ils devront se faire dépister seulement s’ils développent des symptômes.

Le CIUSSS déploiera graduellement un service d'auto-dépistage rapide dans les cliniques désignées pour les personnes qui n’ont pas de test rapide à leur disposition.