Le Dr Alan Drummond, médecin urgentiste à Perth, à mi-chemin entre Ottawa et Kingston, souhaite sensibiliser la population à l'abandon des aînés dans les salles d’urgence dans le temps des Fêtes, une pratique connue sous le nom de « granny dumping » en anglais.

Selon le Dr Drummond, il s’agit d’un appel à l’aide de personnes qui ont de la difficulté à s'occuper des membres âgés de leur famille.

Dans un tweet, il a écrit que le "granny dumping" est un phénomène international dans les salles d’urgence où quelques jours avant Noël des aînés difficiles arrivent à l'urgence avec une valise pour un bref séjour pendant le congé des Fêtes.

Un phénomène qui n’est pas nouveau et pas unique à cette période-ci de l’année, selon lui.

Le Dr Drummond note que les travailleurs de la santé l’observent davantage pendant les Fêtes, une période très stressante pour les familles qui sont à bout de souffle en raison des besoins médicaux importants d’une personne dont ils doivent s’occuper.

Jane Meadus, avocate pour le Centre de défense des personnes âgées (Advocacy Centre for the Elderly), n’aime pas l’expression granny dumping , trop péjorative.

Elle sympathise toutefois avec le personnel des hôpitaux.

Elle dit que son organisation reçoit de nombreux appels de familles qui ont besoin d'aide.

Ils ne le font pas parce qu'ils veulent faire un voyage en Floride, même si nous entendons dire que cela arrive. C'est parce qu'ils [les membres de la famille] se sentent tout simplement épuisés.

Selon l’avocate, 40 000 Ontariens sont en attente d’une place dans un établissement de soins.

Coûts exorbitants et manque de ressources

Le plus frustrant dans le phénomène de l’abandon des aînés pendant les Fêtes, selon le Dr Alan Drummond et Me Jane Meadus, c’est que la situation était prévisible depuis des décennies, en raison du vieillissement des baby-boomers.

Nous ne semblons pas avoir une stratégie pour les soins aux aînés , affirme le Dr Drummond.

« Ce problème est un triste exemple de l’état de notre société et du peu de valeur que nous accordons aux personnes âgées. » — Une citation de Dr Alan Drummond

Il y a eu une mauvaise planification depuis le début , déplore Me Meadus, qui observe que les foyers privés occupent une place de plus en plus grande dans le secteur des soins de longue durée.

Mais le privé ne convient pas aux aînés à faible revenu, surtout ceux atteints de démence.

Prendre soin d'une personne atteinte de démence, par exemple, va probablement vous coûter de 8000 à 10 000 dollars par an , explique Me Meadus. C'est pourquoi les gens finissent dans les salles d'urgence. Il n'y a pas d’autres options et les familles sont totalement épuisées.

La situation est exacerbée par la pénurie de personnel dans les hôpitaux et les foyers de soins de longue durée, estime-t-elle.

Alan Drummond ajoute que les professionnels de la santé font de leur mieux pour que Noël soit une expérience positive, même à l’hôpital.

C’est juste une réalité du monde moderne , conclut-il. Pour donner un bref répit [aux membres de la famille], grand-maman finit par manger de la dinde à l’hôpital le jour de Noël.

