La province enquête sur un décès au Centre de détention du Sud-Ouest

Selon un porte-parole du ministère, un détenu a été transporté à l'hôpital le 7 décembre dernier où il est décédé le 18 décembre.

Le ministère n'a toutefois pas voulu fournir de détails sur la cause du décès. Il précise que chaque fois qu'un détenu meurt, plusieurs enquêtes sont lancées.

Le bureau du coroner en chef mène une enquête sur le décès afin de déterminer la cause et la manière du décès. Le ministère mène une enquête interne pour déterminer si toutes les politiques et procédures du ministère ont été suivies en ce qui concerne les soins et la garde de la personne décédée. La police locale peut enquêter pour déterminer si le décès est le résultat d'une activité criminelle , indique Andrew Morrison dans un courriel adressé à CBC News.

Éclosion à la prison

Fin novembre, le bureau de santé publique de Windsor-Essex a déclaré une éclosion au centre de détention. Selon les données de l'agence sanitaire jeudi, 24 cas étaient liés à celle-ci dans l'établissement carcéral.

Le ministère dit être au courant de la situation sanitaire à Windsor et rappelle que tous les nouveaux détenus sont soumis, avec leur consentement, à un dépistage de la COVID-19 dès leur arrivée dans un établissement de détention. Ils sont également mis à l'écart pendant 14 jours et à nouveau dépistés le dixième jour.

Tout détenu déclaré positif à la COVID-19 est par ailleurs placé en isolement et reçoit des soins, ajoute le ministère.

Les employés des centres de détentions qui ne sont pas entièrement vaccinés doivent, quant à eux, effectuer des tests antigéniques réguliers .

Le ministère affirme aussi avoir mis des vaccins contre la COVID-19 à la disposition des détenus.

Avec des informations de CBC