Le Manitoba diminue à 5 mois le délai entre les 2e et 3e doses pour les 50 ans et plus

Les Manitobains âgés de 50 ans et plus peuvent dorénavant obtenir leur troisième dose de vaccin cinq mois après avoir reçu leur deuxième dose.

Cette décision a été annoncée vendredi par la Dre Joss Reimer, la responsable du groupe de travail du Manitoba sur la campagne de vaccination contre la COVID-19, lors d’une conférence de presse. Le but est d’améliorer la lutte du Manitoba contre le variant Omicron , a-t-elle déclaré.

Les vaccins ont fait un excellent travail pour nous protéger contre les conséquences graves de la COVID-19, comme les hospitalisations et la mort. L’impact a été spectaculaire dans le temps et même s’ils semblent être un peu moins efficaces avec le temps après deux doses, ces rappels continuent d’être un très bon moyen d’améliorer notre protection , a-t-elle développé.

En date de vendredi, 87,3 % de la population âgée de 18 ans et plus avait reçu deux doses, selon Joss Reimer. Elle a ajouté que plus de 45 % des enfants âgés de 5 à 11 ans ont reçu leur première dose .

