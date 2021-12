Le défi new-yorkais d’un jeune louperivois

Depuis l'an dernier, il vit à New York où il a créé une entreprise avec l'un de ses amis rencontré à la prestigieuse université de Boston aux États-Unis.

Pour les non-initiés, il faut rester bien accroché pour pénétrer le monde technologique dans lequel le jeune homme s'est lancé à la fin 2019. On travaille sur un navigateur Web qui est basé sur Google chrome et qui est un hybride entre un navigateur standard, celui que tout le monde utilise aujourd’hui, et un navigateur placé dans le nuage. explique Philippe Noël.

Il destine cette technologie surtout aux entreprises qui souhaitent augmenter leur niveau de sécurité ou encore aux professionnels du design qui veulent bénéficier d'une accélération graphique.

Une soif de connaissances et de rencontres

Philippe Noël porte un regard satisfait sur son chemin parcouru, mais la curiosité et l'envie d'apprendre qui le guident depuis ses études secondaires à Rivière-du-Loup, ne l'ont pas quitté. Mon objectif surtout, c'était de rencontrer des gens intéressants et d'avoir plein d'idées pour avoir une vie trépidante. Je suis plutôt content de comment les choses se sont passées ajoute le jeune homme.

Désormais, il est à la tête d'une équipe de vingt employés dont près de la moitié vient d'Harvard. Ce nom permet d'ouvrir de nombreuses portes, estime le jeune homme. Ça a été une aide énorme., dit-il. La plupart des investisseurs qui ont investi quelques millions dans notre compagnie, tous sauf un ou deux sont des étudiants, des anciens étudiants d’Harvard que j’ai rencontrés à travers le réseau universitaire professionnel.

Initiation au monde des affaires

L'entrepreneur a travaillé fort pour en arriver là. Une ascension suivie de près par son père, Martin Noël.

L'homme, qui occupe un poste de dirigeant chez Premier Tech, a emmené Philippe avec lui il y a quelques années, dans l'un de ses voyages de travail en Europe.

Cette initiation au monde des affaires avait grandement intéressé le jeune homme. Le père et le fils échangent très régulièrement. Il me dit c’est tough papa de démarrer une entreprise et on partage un petit peu de ce côté là compte-tenu de mon expérience en la matière.

Philippe Noël ne compte pas s'arrêter là.

Il envisage, selon son père, de faire des stages ailleurs dans le monde pour peaufiner sa maîtrise des langues et saisir les occasions qui se présenteront à lui. Philippe a réussi à ouvrir les portes par lui-même alors ça montre que c’est atteignable pour quiconque qui va s’investir à fond et qui va vivre son rêve. ajoute fièrement Martin Noël.

Le jeune homme tient d'ailleurs à partager ce message de persévérance avec tous les jeunes. Si tu travailles vraiment fort et que tu y crois, il y a toujours un moyen de faire fonctionner d’une façon ou d’une autre. affirme-t-il.

« Ce que je trouve dommage, c'est que souvent les gens ont peur d'oser. » — Une citation de Philippe Noël

Depuis cinq ans, Philippe Noël vit loin de sa famille aux États-Unis. Il passe le temps des fêtes à Rivière-du-Loup avec ses proches. Photo : gracieuseté de Martin Noël

Avant de s'attaquer à ses prochains défis, Philippe Noël passera les fêtes de fin d'année avec ses deux soeurs et ses parents, au Bas-Saint-Laurent.