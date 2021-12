La route 69 a maintenant quatre voies dans le secteur de Rivière des Français

Entre le nord de la route 522 et le nord de la route 607, la route 69 est passée de deux à quatre voies, une amélioration qui vise à améliorer la sécurité sur cette route où plusieurs ont perdu la vie dans des accidents mortels.

Il reste encore 68 kilomètres à élargir pour terminer les travaux sur cette route de 152 kilomètres qui détient le triste record du nombre le plus élevé d'accidents sur une route en Ontario, selon la députée néo-démocrate de Nickel Belt, France Gélinas.

Je fais des allers-retours constants entre Sudbury et Queen’s Park, donc j’emprunte cette route régulièrement témoigne la députée.

« Il y a littéralement des empreintes sur mon volant, tellement de fois j’ai serré les doigts quand j'ai eu peur de la route. » — Une citation de France Gélinas, députée néo-démocrate de Nickel Belt à Queen's Park

La ministre des Transports, Caroline Mulroney, et son collègue au ministère du Développement du Nord et des Affaires autochtones, Greg Rickford, ont tous deux souligné que l’élargissement des voies de circulation améliorera la sécurité pour les automobilistes.

L’ouverture des nouvelles voies de la route 69 change la donne pour les résidentes et résidents de Sudbury et du secteur de la rivière des Français , commente M. Rickford.

Pour Mme Gélinas, l’ouverture du tronçon est une excellente nouvelle.

Juste la semaine passée, on a eu deux accidents mortels, et deux décès. C’est comme ça, surtout l’hiver , explique-t-elle.

La route passe notamment à travers des couloirs de déplacement d’orignaux et de chevreuils.

68 kilomètres à construire

Pour les kilomètres restants à parcourir, le communiqué de presse du Ministère des Transports indique que les travaux en sont à l'étape d'études techniques et de l'acquisition de terrains.

Une grande partie de la route restante entre le nord de Rivière des Français et Sudbury se trouve sur des terres des Premières Nations.

J’ai fait un suivi auprès du chef de la communauté pour voir comment avançaient les négociations , indique France Gélinas.

Il me dit que personne ne l’a contacté : pas de téléphone, pas de courriel, pas de texto.

« Comment est-ce qu’on peut s’assurer que la route sera faite quand on ne parle même pas aux propriétaires des terres sur lesquelles les routes doivent passer? » — Une citation de France Gélinas, députée néo-démocrate de Nickel Belt à Queen's Park

Elle estime que les travaux ne progressent pas assez rapidement. Le député provincial de Sudbury, Jamie West, abonde dans le même sens.

Les députés qui représentent la région de Sudbury, France Gélinas (gauche) et Jamie West (droite) (Archives) Photo : Radio-Canada / CBC News

Le gouvernement peut allouer des centaines de milliers de dollars pour construire des routes rapidement, affirme la députée Gélinas, en citant l’exemple de la route 416 dans le sud de la province.

Dans le cas des améliorations pour la route 69, c’est une promesse gouvernementale qui date de 2003 , rappelle-t-elle.

Des retombées économiques pour la région

La route 69 est essentielle pour l’économie du Nord de l’Ontario, comme le souligne le communiqué de presse du ministère des Transports.

Améliorer la route permettra d'accélérer les déplacements des gens et des marchandises, et de stimuler l’économie explique la ministre Mulroney.

De son côté, la députée de Nickel Belt estime que la fin des travaux améliorera concrètement le quotidien des résidents du Nord de l’Ontario.