La Chiffonnière s’établira au couvent Mont-Sainte-Famille

C’est une fin d’année heureuse pour la costumière Guylaine Carrier qui déménage vers son nouveau local du couvent du Mont-Sainte-Famille où elle pourra entreposer ses milliers de costumes et accessoires de théâtre.

L’automne dernier, Guylaine Carrier avait lancé un cri du cœur dans le but de trouver un nouveau local où déménager.

Et c’est au couvent Mont-Sainte-Famille qu’elle établira les pénates du Chiffonnier après avoir dû quitter le Séminaire de Sherbrooke.

Il y a un esthétisme similaire. Ça fait quatre jours que j'ai pris possession de l’endroit , soutient Mme Carrier.

« C’est un lieu formidable et inspirant. » — Une citation de Guylaine Carrier, propriétaire du Chiffonnier

Elle compte miser sur ce nouvel endroit pour permettre à son entreprise de prendre de l'expansion.

Cet aspect d’avoir un autre pied à terre accessible et avec la visibilité va permettre de recevoir les gens , indique Guylaine Carrier.

Guylaine Carrier a trouvé un endroit pour entreposer des milliers d'accessoires et de costumes (archives). Photo : Radio-Canada / Arianne Béland

Elle explique que La Chiffonnière fait référence au tissu et aussi à vieux métier du 19e siècle où les gens se promenaient de village en village pour ramasser les tissus.

C'était une belle référence. Je veux trouver des vêtements pour les relouer par la suite. L'objectif est de les transformer. L'environnement est au coeur de mon projet. C’était du bouche-à-oreille, mais maintenant, ce nouveau projet va me permettre de poursuivre et d’aller plus loin , signale Guylaine Carrier.

Le costumier du Séminaire de Sherbrooke

Depuis 20 ans, elle cumulait une imposante collection de costumes au Séminaire de Sherbrooke qui servait aux étudiants en théâtre. Toutefois le séminaire ayant mis fin à son programme de théâtre.

La costumière a tout fait pour trouver un autre endroit où s’installer et elle a reçu la bonne nouvelle au cours des derniers jours.

Boutons de manchettes, chapeaux, pièces de vêtements, ce sont des milliers d'articles qu’elle a accumulés au fil des ans.