Ouvert ou fermé pour Noël à Montréal et ailleurs au Québec

Des changements d'horaires dans les services à la population sont à prévoir pour le week-end de Noël. Voici un récapitulatif de ce qui sera ouvert ou fermé à Montréal et ailleurs au Québec pour les deux prochains jours.

Les commerces, magasins, et centres commerciaux fermeront leurs portes vendredi à 17 h et resteront fermés samedi. Ils pourront ouvrir dimanche dès 10 h pour les soldes de l’Après-Noël partout dans la province.

Les établissements d’alimentation à grande surface (plus de 375 m2 de surface de vente) devront aussi fermer samedi, alors que les établissements d’alimentation à petite surface et les pharmacies pourront demeurer ouverts les deux jours.

Les succursales de la Société des alcools du Québec (Société des alcools du Québec SAQ ) fermeront samedi et n’ouvriront qu’à 13 h dimanche. Même chose pour celles de la Société québécoise du cannabis (Société québécoise du cannabis SQDC ).

Le renforcement des règles sanitaires dévoilé mi-décembre reste en vigueur, notamment pour ce qui est du nombre de personnes autorisées dans les surfaces de vente : il est limité à 50 %.

Il ne sera pas possible de se rendre dans les banques ou les caisses. Leurs portes demeureront closes pendant toute la fin de semaine, et certaines d’entre elles seront également fermées lundi et mardi. Les guichets automatiques situés à l’entrée, en revanche, seront accessibles.

Transport en commun

Des variations d’horaires sont à prévoir pour les services de transports en commun à travers le Québec. La Société de transports de Montréal (Société de transport de Montréal STM ) suggère de vérifier la légende au bas de l’horaire lors des déplacements.

Les horaires des musées seront aussi affectés. Le Musée des beaux-arts de Montréal, par exemple, fermera ses portes samedi et n’ouvrira qu’à midi dimanche. Les musées d’Espace pour la vie sont déjà fermés temporairement en raison de la situation sanitaire, à l’exception des jardins extérieurs du Jardin botanique de Montréal.

Le bureau accès Montréal et les comptoirs de permis de la Ville seront fermés du 24 décembre au 4 janvier inclusivement. Les écocentres seront fermés du 24 décembre au 3 janvier inclusivement.

Les comptoirs et le centre d’appels de la cour municipale de Montréal seront fermés du 24 décembre au 4 janvier inclusivement, sauf les 29 et 30 décembre pour certains comptoirs.

Les bibliothèques de la métropole resteront ouvertes. Les installations sportives et les autres installations culturelles montréalaises offrent des services limités et un horaire variable selon les arrondissements.

Les collectes des ordures ménagères, des encombrants, des matières recyclables et des résidus alimentaires sont maintenues dans toute la ville.