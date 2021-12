Des travailleurs en moins tous les jours dans les hôpitaux de Québec

Le Dr Stéphane Bergeron, directeur des services professionnels au CHU de Québec-Université Laval, a fait cette précision vendredi matin à l'émission Première heure.

Son collègue de l’Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec (IUCPQ), le Dr Mathieu Simon, avait soulevé le même enjeu récemment. Il ne suffit pas juste d’avoir des lits, encore faut-il avoir des employés pour s’occuper des patients , avait-il dit au Téléjournal Québec.

Nos employés sont dans les mêmes circonstances que la population. Parfois, ce sont leurs enfants qui ont la COVID, donc ils doivent eux aussi s’isoler , ajoute le Dr Bergeron.

Des centaines d’employés absents

En date du 23 décembre, 684 travailleurs dans la Capitale-Nationale sont à l’arrêt en raison de la COVID-19. Ce nombre inclut les travailleurs de la santé qui sont atteints du virus et ceux qui sont en attente d’un résultat de tests, ainsi que les absences préventives.

Du côté de Chaudière-Appalaches, ce sont 277 travailleurs qui sont dans l’une ou l’autre des situations décrites précédemment.

Depuis cette semaine, la santé publique demande à la population d'utiliser les tests rapides remis en pharmacie au lieu de se rendre à un centre de dépistage pour diminuer l'achalandage. Une boîte contient cinq tests rapides. Photo : Radio-Canada / Jean-François Blanchet

Ces données remises par le ministère de la Santé proviennent des grands employeurs de nos régions, soit le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS , le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS , le Centre hospitalier universitaire CHU de Québec ainsi que l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec IUCPQ .

Partout au Québec, ce sont 5686 employés de la santé qui ne peuvent se présenter au travail, pour le moment, en raison du coronavirus.

Au CIUSSS de la Capitale-Nationale, on indique qu’avec 20 000 employés, il est possible de pallier les absences liées à la COVID. Bien que la virulence du virus et la multiplication des cas qui pourrait s'en suivre puissent éventuellement avoir des impacts sur la disponibilité de la main-d'œuvre , admet cependant la coordonnatrice aux relations médias, Mélanie Otis.

Du délestage en janvier

Durant le temps des Fêtes, l’horaire des hôpitaux est déjà moins chargé. Par contre, dès le début du mois de janvier, le Dr Bergeron s’attend à ce que des patients reçoivent de mauvaises nouvelles.

Dans la situation actuelle, avec la hausse des cas, nous devrons malheureusement appeler des patients pour reporter des chirurgies, des rendez-vous , précise-t-il.

Le Dr Bergeron rappelle une demande formulée jeudi par différents intervenants de la grande région de Québec : limitez vos contacts au cours des prochaines semaines, afin de mettre un frein à la propagation du virus .

Vendredi, Québec devrait annoncer un nouveau record de plus de 10 000 cas enregistrés en une seule journée. Ces cas ne comprennent pas les données des personnes qui effectuent un autotest à la maison.

Avec des informations d'Alexandre Duval et Thomas Gerbet