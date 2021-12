Un tournoi de hockey attend 500 joueurs malgré les inquiétudes liées à la COVID-19

Du 27 au 30 décembre, 18 équipes de jeunes de moins de 18 ans de toute la province vont se retrouver pour le tournoi de hockey régional Silver Stick de Petrolia.

L'événement qui existe depuis 53 ans avait été annulé l'an dernier en raison de la pandémie. Mais cette année, les organisateurs comptent bien aller de l'avant affirmant qu'ils respectent les directives de la santé publique.

Selon le directeur de tournoi, une seule équipe s'est retirée des rencontres jusqu'à maintenant parce que plusieurs de ses joueurs avaient été déclarés positifs à la COVID-19.

Deux parents ont aussi fait part de leurs préoccupations quant à la tenue du tournoi, l'un a réclamé l'annulation de l'événement sportif.

Nous savons que chacun est à un niveau de confort différent avec la COVID , indique Nick Salaris. Nous avons offert un remboursement complet aux équipes qui se sont inscrites et qui ne se sentent pas à l'aise pour venir, mais nous sommes à l'aise [de le faire].

Prêts à changer de cap

Les organisateurs du tournoi sont prêts à changer de cap si nécessaire.

En fin de compte, nous suivrons toutes les directives énoncées par la santé publique, la municipalité et même les organes directeurs du hockey , précise M. Salaris. Si on en arrive au point où ils disent que ce n'est pas sûr pour nous d'organiser le tournoi, alors nous annulerons en conséquence.

Selon un porte-parole du bureau de santé publique de Lambton, les organisateurs du tournoi les ont contactés au début du mois. Il confirme que l'événement est conforme aux directives sanitaires actuelles de la province.

Les protocoles en place

Le tournoi est structuré de manière à ce que pas plus de 500 personnes ne soient admises à la fois dans le centre récréatif Greenwood de Petrolia, où le tournoi doit avoir lieu. Selon M. Salaris, il s'agit de la moitié de la capacité normale de l'aréna.

Les personnes de foyers différents devront respecter une distance de deux mètres, et les masques devront être portés en permanence, à l'exception des joueurs qui seront sur la glace.

La nourriture et les boissons ne sont pas autorisées non plus et les passeports vaccinaux seront contrôlés.

Avec toutes ces mesures en place, Nick Salaris espère que le tournoi ne subira pas le même sort que l'an dernier.

Nous le regretterons, mais ce sera pour les bonnes raisons. Mais si nous le faisons, nous le faisons strictement, essentiellement pour les enfants, afin de leur donner l'occasion de profiter de quelque chose qu'ils n'ont pas pu faire depuis presque deux ans maintenant.

Avec des informations de CBC