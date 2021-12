COVID-19 : l’Ontario recense 9571 nouveaux cas et déplore 6 autres décès

Avant l'arrivée du variant Omicron, le sommet provincial était de 4812 infections (16 avril 2021).

Mercredi, le taux de positivité des tests de dépistage bondit à 16 % (sur 68 191 tests), ce qui représente de loin le taux le plus élevé jamais enregistré dans la province.

Mais selon un expert, ces chiffres sous-évaluent grandement le nombre de nouvelles infections quotidiennes dans la province, car les cliniques de dépistage dans plusieurs régions ne suffisent pas à la tâche.

Selon toute vraisemblance, il faudrait multiplier ces chiffres au moins par trois ou quatre pour avoir une idée plus précise de ce qui se passe réellement , estime le docteur Fahad Razak, membre du comité scientifique qui conseille le gouvernement ontarien sur la COVID-19.

L'interniste à l'hôpital St. Michael's, à Toronto, croit que même dans le meilleur des cas, les cliniques de dépistage ne décèlent probablement qu'environ la moitié de toutes les nouvelles infections en Ontario.

Le docteur Razak rappelle que le nombre écrasant de cas, entraîné par le variant Omicron, hautement contagieux, justifie une prudence accrue envers les contacts.

« Vous devez présumer que toute personne que vous rencontrez est porteuse de l'Omicron. » — Une citation de Fahad Razak, interniste à l'hôpital St. Michael's de Toronto

Il s'agit vraiment d'essayer de nous protéger autant que possible pendant la flambée et de protéger le système de santé, souligne-t-il, c'est l'objectif le plus important.

