De nouvelles consignes en service de garde en Estrie

Autrement dit, les autres enfants du groupe pourront continuer à aller à la garderie.

La direction de santé publique de l’Estrie explique que depuis cette semaine, les personnes contacts de cas positifs en garderie sont des contacts à risques modérés.

Or, les risques modérés ne sont plus soumis à des consignes d’isolement ni de dépistage, sauf en présence de symptômes.

Ces nouvelles orientations sont appliquées depuis la dernière semaine en Estrie.

Je suis sous le choc. Chaque santé publique possède son pouvoir décisionnel. Les contacts modérés devraient être retirés et testés , croit la représentante du secteur des CPE à la FSSS-CSN, Stéphanie Vachon.

Elle estime que les contacts modérés continuent à être retirés.

Nous n'en sommes pas au moment où nous devons relâcher les mesures. Je ne comprends pas la décision de la santé publique régionale de l'Estrie , souligne Mme Vachon.

Elle croit que cette nouvelle consigne sera mal reçue par les travailleurs.

Des tests rapides sont distribués pour les familles et non pour les éducatrices. Elles sont inquiètes. Elles devront s’isoler et ne pas voir leur famille. Ce sera mal reçu , croit Stéphanie Vachon.

Elle constate que plusieurs enfants sont touchés par la COVID-19.

Les enfants ne sont pas vaccinés. La transmission est très forte. Je ne trouve pas que c’est le bon moment pour assouplir les règles. Il y a un grand risque pour nos travailleuses , réitère Sophie Vachon.

Réaction du CIUSSS de l'Estrie-CHUS

Le CIUSSS de l’Estrie-CHUS confirme par courriel que ces orientations ont été élaborées à partir de consignes nationales.

La nouvelle gestion des cas et des contacts en contexte de la présence du variant Omicron, priorise l'isolement des contacts à risques élevés (ex : contacts domiciliaires). Pour les contacts à risques modérés (ex : en garderie ou en contexte scolaire), la Direction de santé publique leur demande de surveiller leurs symptômes, sans s'isoler. Si des symptômes surviennent, les contacts à risques modérés doivent se dépister et s'isoler , confirme le CIUSSS de l’Estrie-CHUS.

Stéphanie Vachon signale que le site du ministère de la Famille stipulait le contraire le 21 décembre pour un enfant dont un membre du groupe obtient un résultat positif à un test de COVID-19