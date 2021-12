Le menu réveillon d’un chef, entre grandes gourmandises et petites frustrations

La traditionnelle bûche de Noël à débiter en rondelles? Très peu pour lui. Ce gâteau est associé à l'une de ses premières déconfitures en cuisine quand il avait 14 ans. Déjà, à l'époque, j'avais l'esprit de perfection et j'étais très en colère du résultat , se souvient-il. Je n'ai jamais oublié.

Depuis, Romain Avril veille à ne pas remplacer le beurre doux par du beurre salé.

Français d'origine, Romain Avril a eu la piqûre de la cuisine adolescent, lors d'un camp de vacances. « Ça m'a appelé comme une destinée », dit-il. Photo : Brandon Reid

Cette année, sur la table, on aura des Paris-Brest, des tartes citron meringuées, et un petit gâteau chocolat-noisette, avec une mousse et une génoise au chocolat autour d'un cœur à la noisette, ainsi que mon dessert préféré, l'éclair au chocolat!

Ayant grandi sur la côte vendéenne, en France, Noël reste pour lui associé à une profusion de fruits de mer, huîtres, langoustines, palourdes et foie gras , précise-t-il.

Le chocolat, un ingrédient incontournable des Fêtes Photo : Romain Avril / Igor Aldomar

Pour le pâtissier lambda qui ne serait pas passé, comme lui, par des restaurants étoilés (The Greenhouse à Londres) ou qui ne saupoudrerait pas ses desserts de petites chips de caramel coulé et de noisettes , il suggère plutôt les choux.

« Un bon petit chou peut se faire en une heure, on peut ensuite le garnir avec une crème pâtissière. En 1 h 30, on a un beau dessert qui impressionnera. » — Une citation de Romain Avril, chef

La version « tarte au citron meringuée » de Romain Avril Photo : Romain Avril / Igor Aldomar

Le chef a même lancé une chaîne YouTube où il révèle ses secrets de cuisine en tutoriels disponibles en anglais.

Les grands classiques français s'y retrouvent immanquablement – crêpes Suzette, macarons, gougères, poulet chasseur... – de quoi y puiser des suggestions pour renouveler ses menus, et pas que du réveillon.

Pour se lancer dans un repas festif sans (trop) prendre de risques, il recommande également de confectionner des tartes, quitte à acheter la pâte dans le commerce. Le cuisinier préposé au réveillon pourra déployer toute son inspiration dans la garniture en un temps record.

Parmi les créations culinaires de Noël, cette coquille Saint-Jacques Photo : Romain Avril / Igor Aldomar

Astuce des coquilles Saint-Jacques tendres Le secret, c'est de les avoir bien sèches et à température ambiante. Il faut les sortir du frigo au moins une demi-heure à l'avance et les placer entre deux papiers absorbants pour enlever le plus d'eau possible. Prendre une poêle bien chaude, avec de l'huile, et les cuire que d'un côté, sur la face de présentation pour obtenir une belle croûte dorée. Quand c'est presque translucide sur la 2e moitié, les retourner pendant 10 secondes. Vous aurez une Saint-Jacques parfaite, cuite à cœur, pas de caoutchouc, que du bonheur!

La pandémie, un goût amer pour les restaurateurs

Après avoir gravi les échelons à Toronto, de sous-chef au restaurant Colborne Lane à chef exécutif du célèbre bistrot La Société, Romain Avril comptait ouvrir son premier établissement juste avant la pandémie.

J'avais signé un bail et, deux jours après, on est entrés en premier confinement.

Les restrictions sanitaires l'obligent à revoir son approche. Il se tourne alors vers les cours culinaires en ligne, aux antipodes du rapport direct avec le client, qu'il chérissait particulièrement.

« On nous a demandé de se vacciner, de prendre toutes les mesures. Qu'est-ce qu'il reste d'autre à faire? [...] Je me sens un peu désavoué et j'ai l'impression qu'on nous prend pour des bourriques. » — Une citation de Romain Avril

Les jauges réduites compliquent la tâche des restaurateurs, fait-il remarquer. Beaucoup d'amis ferment leur restaurant pendant les Fêtes. C'est déjà difficile de gagner de l'argent quand vous êtes complet, alors avec seulement la moitié...

Les programmes d'aide du gouvernement ne permettent pas d'en vivre, selon lui. Surtout en cette période de Noël, vue comme l'espérance de pouvoir faire de l'argent avant la fin de l'année, car ce sont nos deux plus grosses semaines, c'est financièrement difficile, et difficile pour le moral qui est très, très bas.

Il pressent que les conséquences de cette crise sur les restaurants se répercuteront pendant des décennies. Il faudra s'adapter et s'ajuster avec les coûts qui deviennent de plus en plus difficiles. Dans certains cas, illustre-t-il, le prix des produits a décuplé.