COVID-19 : la Saskatchewan pourrait limiter les rassemblements dès la semaine prochaine

Jeudi, la province a comptabilisé 52 nouveaux cas liés au variant Omicron, amenant à 145 le nombre de personnes infectées par le nouveau variant.

Dans une vidéo publiée sur son compte Twitter, le premier ministre confirme que le gouvernement suit de près l’évolution de la propagation du variant Omicron en Saskatchewan.

« Nous suivons la situation de près. La limitation des grands rassemblements est une possibilité, nous ne voulons pas priver les gens de leur liberté. » — Une citation de Scott Moe, premier ministre de la Saskatchewan

Il ajoute que le nombre de cas quotidiens augmente et que cela se poursuivra, alors que les hospitalisations liées à la COVID-19 sont à leur plus bas depuis le mois d’août, selon les chiffres du gouvernement.

M. Moe souligne que si les cas graves et les hospitalisations demeurent à un niveau faible et gérable, la province n’imposera pas de mesures qui mettraient fin aux activités et restreindraient les entreprises.

Le premier ministre encourage les citoyens à faire des efforts individuels pour freiner la propagation du virus et pour réduire la pression sur le système de santé. En ce sens, il demande aux Saskatchewanais de se faire vacciner si ce n’est pas déjà fait, d’obtenir une dose de rappel et de se procurer une trousse de tests rapides.

Mercredi, l’opposition officielle a demandé au gouvernement d’établir un plan de réponse clair au variant Omicron. Son chef, Ryan Meili, a également réclamé une limite à la taille des rassemblements pour réduire la contamination.