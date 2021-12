Des conditions excellentes dans les stations de ski de la région

Les conditions sont aussi bonnes à la station Le Valinouët dans les monts Valin qu’à la station du Mont-Édouard, à L’Anse-Saint-Jean.

Les conditions sont extraordinaires, affirme le directeur du marketing et des communications de la station du Valinouët Stéphane Leblond, en entrevue à l’émission C’est jamais pareil. Depuis mardi, on a reçu une cinquantaine de centimètres, tous les secteurs sont ouverts ce qui est très bien pour un début de saison.

On a eu un petit moins de neige mais quand même 40 centimètres de neige, indique de son côté le directeur général du Mont-Édouard, Frédéric Blouin. On a de bonnes conditions, le domaine commence à être ouvert entièrement.

Les deux stations sont ouvertes tous les jours de la semaine, l'horaire sera toutefois réduit pour la journée du 25 décembre ainsi que pour la journée du 1er janvier.

Mesures sanitaires

Les stations de ski demeurent ouvertes, selon les plus récentes directives du gouvernement de François Legault par contre il y a des mesures sanitaires à respecter.

Le passeport vaccinal est exigé pour les 13 ans et plus pour l'achat de billet journalier par exemple, il est recommandé de prendre le remonte-pente avec les membres de sa famille et la capacité d'accueil des chalets est réduite de moitié.

Selon une entrevue de Frédéric Tremblay.