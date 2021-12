Annulations de voyage à la dernière minute à Ottawa avec la hausse des cas de COVID-19

Mark Randle et Cheryl Hutley avaient prévu de faire une croisière dans les Caraïbes quelques semaines après Noël. Le couple avait même réservé le voyage au printemps dernier.

Ils sont restés prudemment optimistes jusqu'en novembre. Mais alors que la vague Omicron s'est installée et que les autorités ont de nouveau mis en garde contre les voyages non essentiels, ils ont plutôt choisi d'annuler ce voyage tant attendu.

Nous écoutons les conseils des professionnels de la santé, de nos politiciens et de nos dirigeants. Nous utilisons notre propre bon sens et nous nous sommes dit : "Même si nous attendions ces vacances avec impatience, ce n'est pas le bon moment pour y aller" , a expliqué M. Randle.

Mark Randle et Cheryl Hutley ont effectué leur dernière croisière, en Alaska, en septembre 2019. Ils espéraient en faire une autre en janvier, mais ont décidé d'annuler alors que le nombre de cas de COVID-19 augmente. Photo : Gracieuseté : Mark Randle

Bien que le couple, habitué à effectuer plusieurs voyages par année, croit avoir pris la bonne décision, ce n'est pas quelque chose de facile à faire.

Nous avons l'impression d'être dans un désert. Nous avons l'impression d'avoir dû faire complètement pivoter nos vies pour prendre les meilleures décisions pour notre santé , a illustré Marc Randle.

Le couple a également annulé les rassemblements familiaux avec leurs proches à Toronto.

Miranda Gray a également pris une telle décision par crainte de potentiellement contracter et de transmettre le virus à sa mère.

Si j'avais peut-être pu faire un test rapide tous les jours à l'avance et un test rapide tous les jours où j'aurais été là-bas, ce serait autre chose , a-t-elle expliqué. Mais si j'attrapais [le virus] dans le train, j'exposerais ma mère avant même de savoir que je l’ai contracté.

« Emballez » votre patience

Pour ceux qui prévoient encore s'envoler pendant les Fêtes, l'Administration de l'aéroport international d'Ottawa exhorte de prévoir suffisamment de temps pour se déplacer dans l'aérogare et d'avoir tous les documents nécessaires, y compris une preuve de vaccination, à portée de main.

Nous savons que c'est déjà une période stressante et la pandémie ajoute encore plus de stress , a déclaré Krista Kealey, vice-présidente des communications et des affaires publiques à l'Administration de l'aéroport international d'Ottawa.

Emballez votre patience et soyez aimables les uns avec les autres , a-t-elle ajouté. Elle recommande toutefois de ne pas emballer les cadeaux avant de passer la sécurité.

Le nombre de passagers a chuté cette année à l'aéroport Pearson de Toronto (archives). Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Bien qu'il y ait beaucoup moins de personnes qui prennent l’avion cette année, Krista Kealey a souligné qu'il faut tout de même prévoir des files d'attente. L'aéroport d'Ottawa s’attend à environ 3300 voyageurs par jour, comparativement à plus de 8500 voyageurs par jour avant la pandémie.

L'aéroport fait aussi face à des pénuries de personnel, entre autres, parce que les nouvelles restrictions signifient que toute personne testée positive à la COVID-19, ainsi que ses contacts proches, doit s'isoler pendant 10 jours.

Jeudi, cinq employés de différentes entreprises de l'aéroport avaient été déclarés positifs au cours de la semaine précédente. L'aéroport d'Ottawa ne comptait jusque là que cinq employés testés positifs depuis le début de la pandémie.

D'après les informations de Kimberley Molina