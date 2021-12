Ouverture des installations de plein air dans les municipalités de la région

La Ville de La Sarre annonce l'ouverture des glissades au Club de Golf Beattie à compter du 27 décembre.

Le chalet du club sera ouvert pour permettre aux usagers de se procurer des tubes pour les deux glissades disponibles.

La municipalité qui compte aussi rendre accessibles le sentier de ski de fond et les patinoires extérieures.

On sait qu'on a de drôles de nouvelles par les temps qui courent. Mais on invite la population à sortir et profiter des activités extérieures. Il y a aussi le nouveau parc Les éclatés qui est sur la Principale, anciennement le parc des Saltimbanques qui est en train de se faire une petite cure de rajeunissement pour l'hiver. Il y a des décorations de Noël qui sont là. Donc on invite les gens à jouer à l'extérieur pendant les fêtes , indique l'agente de communication à la Ville de La Sarre, Annick Dostaler.

À Amos, la municipalité a décidé de fermer jusqu'à nouvel ordre tous ses bâtiments municipaux en raison des mesures sanitaires.

Elle invite toutefois les citoyens à profiter des infrastructures extérieures, comme la surface glacée à l'Agora naturelle ou encore la glissade.

À Rouyn-Noranda aussi on met le paquet pour ouvrir les infrastructures extérieures dès que possible.

C'est le cas de l'anneau de glace sur le lac Osisko et de trois glissades extérieures à la Cote météo, au golf Dallaire et au coin Dallaire et Filiatrault.

Plusieurs patinoires extérieures vont ouvrir, dont celle à Jacques-Laperrière avec l'anneau glacé et puis il va y avoir aussi l'anneau glacé sur le lac Osisko qui devra ouvrir à compter de vendredi. Assurément on respecte les recommandations de la santé publique qui est de faire bouger notre monde, mais le plus possible de façon sécuritaire et la meilleure façon c'est de bouger à l'extérieur, dans les sentiers glacés ou les patinoires , explique Carl Bergeron est le directeur des sports.

Et puis il y a toujours la possibilité de faire des activités à l'intérieur, piscine, gymnase ou patinoires, mais là on restreint le nombre de participants à chacune des activités , ajoute-t-il.

À Val-d'Or, le sentier glacé sera ouvert dès demain et la pente de ski alpin débutera ses activités le 27 décembre annonce la municipalité.

Et pour le temps des fêtes, la Forêt récréative offre jusqu'à 50 % de réduction sur les droits d'accès journaliers durant les Fêtes.

Par ailleurs, les patinoires extérieures sont ouvertes à l'exception de celle du parc Blouin qui le sera le 26 décembre.