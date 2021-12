Bois d’œuvre: les efforts du N.-B. n’ont pas convaincu les États-Unis

Auparavant, les États-Unis n’imposaient pas de droits compensatoires à l’industrie du bois d'œuvre du Nouveau-Brunswick et des provinces de l’Atlantique, comme c’était le cas pour les autres provinces. Depuis que le dernier accord entre les deux pays est échu, les Américains imposent des droits compensatoires au Nouveau-Brunswick. Ils estiment que le système de tarification du bois dans la province n’est pas basé sur le marché.

Le Nouveau-Brunswick a tenté de convaincre les Américains de changer leur décision, et de lever les droits compensatoires. Mais dans une décision rendue le mois dernier, Washington maintient sa position. Le bois de la plupart des usines du Nouveau-Brunswick est donc frappé de droits compensateurs et antidumping combinés de 17,9 pour cent., et de 15% en ce qui a trait à la compagnie J.D. Irving.

Le Nouveau-Brunswick n'a pas réussi à convaincre les Américains de lever les droits compensatoires sur le bois d'œuvre en provenance de la province. Photo : Radio-Canada / Guy LeBlanc

Les changements apportés au Nouveau-Brunswick n’ont pas convaincu le département américain du Commerce, qui estime qu’un petit nombre de gros acheteurs dans la province, quatre, influence le prix payé pour le bois. Le département considère aussi que la province agit comme le plus grand fournisseur de bois par le biais des licences sur les terres de la Couronne, ce qui crée une pression à la baisse sur les prix du bois.

La province a refusé, contrairement à d’autres provinces, d’augmenter les prix du bois d'œuvre, même quand ils ont atteint 1700 dollars américains par millier de pieds de bois d'œuvre deux par quatre en mai 2021. Ils sont actuellement de 1000 dollars américains, ce qui équivaut à plus du double de ce qui est payé au Nouveau-Brunswick. La province n’a pas changé le prix depuis 2015.

Les États-Unis estiment que l'industrie au Nouveau-Brunswick ne paie pas le bois au prix du marché. Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon-Lalancette

Cet écart permet aux scieries de payer à la province et aux propriétaires de boisés le taux le plus bas tout en facturant aux clients américains le prix le plus élevé.

Selon les États-Unis, le Nouveau-Brunswick n’a toujours pas de système basé sur le marché.

Le ministre des Ressources naturelles et du Développement énergétique, Mike Holland, n'était pas disponible pour une entrevue.

Mardi, le gouvernement canadien a annoncé qu'il déposait une contestation officielle des droits en vertu de l'accord de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique.

Avec les informations de Jacques Poitras, de CBC