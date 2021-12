Rappel de Palourdes de marque Moncton fish market

L’entreprise Moncton fish market Ltd rappelle les palourdes qui ont été vendues non réfrigérées. Elles pourraient favoriser la prolifération de la bactérie clostridium botulinum. Ce produit a été vendu chez Moncton fish market, à Moncton.

La présence de la bactérie clostridium botulinum n’occasionne pas nécessairement une altération visuelle du produit. Il est aussi possible qu’il n’y ait aucune odeur suspecte.

Les palourdes rappelées pourraient être contaminées par la bactérie clostridium botulinum. Photo : (Age

Cette bactérie peut rendre malade. Chez les adultes, elle peut provoquer une paralysie faciale, de la difficulté à avaler, des paupières tombantes, une vision brouillée et des difficultés à parler. Chez les enfants, il peut y avoir une difficulté à avaler, des troubles d’élocution, une faiblesse généralisée et la paralysie. Dans les cas les plus graves, la maladie peut causer la mort.